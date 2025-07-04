Ульянов день: почему 4 июля, давая деньги, нельзя смотреть в глаза просителя

4 июля православные христиане воздают почести святому мученику Иулиану Тарсянину. В народном календаре – Ульянов день. В старину это время считали магическим. Говорили, что всевозможные обряды, сопутствующие празднику, помогут укрепить семью и сделать ее счастливой.

4 июля в православных храмах вспоминают великомученика Иулиана Тарсянина, жившего в III-IV веках. Согласно преданиям, святой родился в состоятельной семье. Его отец-язычник был сенатором. Мать – православной христианкой, рано приобщившей сына к вере.

Юность Иулиана пришлась на время правления императора Диоклетиана, устроившего гонения на христиан. В числе многих был схвачен и Иулиан. Когда язычники начали уговаривать его отречься от христианства, юноша категорически отказался это сделать. В наказание и в назидание остальным, язычники положили его в мешок со змеями и бросили в море.

Когда волны выбросили тело Иулиана на берег, благочестивая женщина из Александрии похоронила христианина. А вскоре возле места его погребения начали происходить чудеса. Люди, приходящие отовсюду, исцелялись от тяжелых болезней.

Народный календарь: Ульянов день

В старину Ульянов день стали называть праздником влюбленных. Издавна это время славилось своими магическими силами. Наши предки 4 июля (21 июня по старому стилю) занимались всевозможными обрядами, которые православная церковь не приветствует.

А еще в Ульянов день люди вспоминали легенду о юноше и девушке, которые никак не могли найти друг друга. Ульян ждал любимую в поле, Ульяна искала возлюбленного у водоема. Они без конца менялись местами, но так и не встретились. «Кличет Ульян Ульяну, а Ульяна – Ульяна», – говорили в давние времена.

Ульянов день: народные приметы

По народным приметам, если в Ульянов день гром протяжно гремит – ненастье окажется затяжным. Если ветер воет на разные голоса – к дождю. Если около звезд видны круги – к хорошей погоде.

Если после дождя начинает сиять солнце – к вечеру погода вновь испортится. Ливень с грозой – непогода затянется. Если лягушки прыгают по берегу – к дождю.

Что нужно сделать в Ульянов день

На Ульянов день начинали заготавливать липу. Как правило, к этому времени все утопало в аромате нежных цветков. Липа считалась не просто целебным растением, которое избавляет от простуды, головной боли. Сухими листьями, истолченными в порошок, знахари останавливали кровотечение и лечили ожоги. Женщины использовали настой растения в косметических целях. Липа укрепляет волосы, предотвращает ранние морщины и придает коже бархатистость.

Липе приписывали способность избавлять человека от сглаза. Также говорили, что тот, кто срубит липу, непременно заблудится в лесу. А если липа возле дома вдруг засыхала — это предвещало плохие перемены в семье.

Ульянов день: что нельзя делать

В Ульянов день нельзя хвалиться своими отношениями, радостями семейной жизни, первым свиданием, своим парнем (девушкой), мужем (женой) – можно сглазить личное счастье. Старцы запрещали:

Опаздывать куда бы то ни было – к большим проблемам. Ссориться, повышать друг на друга голос – к разладу, который завершится расставанием. Отправляться в дальний путь – к трудностям в семье. Отказывать в милостыне – к нищете.

Однако, подавая деньги, нельзя смотреть в глаза просителю. Так на мели можно оказаться еще быстрее.