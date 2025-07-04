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В Великобритании разрешат устанавливать солнечные панели на балконах 0 380

Дом и сад
Дата публикации: 04.07.2025
BB.LV
В Великобритании разрешат устанавливать солнечные панели на балконах

Жители Великобритании, проживающие в многоквартирных домах и арендованном жилье, в скором времени смогут устанавливать солнечные панели на балконах. Это предусмотрено новой государственной стратегией в сфере солнечной энергетики, о которой сообщает The Guardian.

Предлагаемые изменения призваны расширить доступ к домашнему производству электроэнергии для тех, кто не может установить солнечные панели на крыше — например, арендаторов или владельцев квартир. Таким образом, Великобритания присоединится к европейской практике, уже популярной в странах вроде Германии и Испании.

Подключаемые балконные панели, которые в этих странах стали обычным явлением, способны генерировать электроэнергию для домашнего потребления. Они подключаются напрямую к розетке и не требуют сложной установки.

По данным издания, в Германии уже установлено около 1,5 миллиона таких «балконных электростанций» — Balkonkraftwerk. Они позволяют сократить счета за электроэнергию до 30 %, при этом их стоимость колеблется от 400 до 800 евро. Учитывая отсутствие затрат на монтаж, вложения в такие панели окупаются в среднем за шесть лет.

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