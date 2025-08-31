Кардиолог объяснил, чем опасен новый тренд — саунинг

Врач-кардиолог Андрей Кондрахин заявил, что тренд может быть опасным для здоровья, так как оказывается колоссальная нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

«У молодых людей запас сосудов расширен, что позволяет им больше выдерживать нагрузки. Но такие нагрузки для организма могут быть очень опасны даже для молодежи. И надо сказать, что не все молодые люди могут такую нагрузку выдержать, в некоторых случаях эта нагрузка может быть и с летальным исходом», — подчеркнул эксперт.

Врач добавил, что следить за самочувствием необходимо даже при спокойном отдыхе в сауне.