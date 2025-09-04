Baltijas balss logotype
Народные приметы на 4 сентября — Агафон-огуменник

Дом и сад
Дата публикации: 04.09.2025
BB.LV
Народные приметы на 4 сентября — Агафон-огуменник

4 сентября христиане вспоминают мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия, Акиндина, Севериана, пострадавших за свою веру. За проповеди Священного Писания и за то, что отказались принести жертвы языческим богам, мужчины были подвержены мучениям и убиты.

В народном календаре день получил название в честь одного из вспоминаемых святых – Агафон-огуменник.

Считалось, что на Агафона можно было встретить лесного духа, хозяина леса – лешего, его еще называли лесовик или боровик. Внешне леший представлялся человеком, тело и лицо которого покрывала густая шерсть, устрашающий вид ему придавала борода зеленого цвета, длинные косматые волосы, рога и козьи копыта. В народе верили, что он может имитировать звуки любого зверя. Опасались лешего потому, что он мог заманить в чащу, из которой потом невозможно выбраться.

Крестьяне верили, что именно в этот день леший начинал «дурить на поле», валить снопы и все переворачивать. Чтобы обезопасить свой урожай, было принято стеречь свое добро, а для того, чтобы леший напугался, надевали тулуп на левую сторону и брали в руки кочергу.

Погодные приметы

Солнечный день — к теплой осени. Не много грибов, но орехов много — зима будет холодной и снежной. Туман в лучах солнца — тепло будет еще долго.

