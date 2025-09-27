Одни считают, что нужно только срезать, другие уверяют, что для сохранения грибницы — исключительно выкручивать. Миколог, кандидат биологических наук, автор научно-популярных книг о грибах Михаил Вишневский поставил точку в этом давнем споре.

«Грибы надо собирать так, как тебе удобно. Все, больше никаких правил нет, — объясняет Вишневский. — То, что грибы нельзя вырывать — полнейшая глупость. Грибной организм — это грибница, которая сидит в почве или в древесине (как у осеннего опенка, например). А то, что на ней вырастают грибы, это не грибной организм, а плодовые тела. Это как яблоки на яблоне. Ведь яблоне совершенно безразлично, каким способом вы сорвете с нее плоды — руками, яблокоснималкой, ножницами или просто сгрызете прямо с ветки. Только если вы бензопилой эту яблоню не завалите, все остальное — допустимо».

С грибами — то же самое. Вот выросли эти плодовые тела — грибы на грибнице, совершенно не имеет значения для грибницы, как они удалены.

«Когда говорят, что из-за оставленной недорезанной ножки грибница загниет, это полнейшая глупость. Представьте, сколько вообще несобранных грибов остается в какой-нибудь Сибири! И все полностью сгнивает на корню, — говорит эксперт. — Если бы это представляло хоть малейшую угрозу для грибницы, то был бы придуман эволюционный механизм отделения плодового тела или оставшейся ножки от грибницы. Например, как с листьями. Осенью в черешке листа возникает отделительный слой, и лист отваливается от ветки, чтобы потом на него не упал снег и ветка не рухнула под тяжестью. У грибов такого нет, значит, их это не беспокоит.

Также есть версия, что если мы дергаем за гриб, выкручиваем его, то за ним потянутся нити грибницы. Это уже даже не научная фантастика, а вообще что-то запредельное! Если бы кто-то научился вытягивать нити грибницы из почвы, то мировое сообщество экологов поставило бы ему ростовой памятник в золоте. Потому что это одна из тяжелейших задач — добыть грибницу из почвы. Если бы кто-то научился ее вытягивать, прямо это был бы большой шаг вперед в экологии».