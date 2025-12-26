«Перед установкой ёлки срежьте нижний конец ствола на 2-4 см и расщепите его на глубину 6 см. Новый срез обработайте влажной губкой или просто окуните в воду, чтобы проводящие сосуды растения «не завоздушились». Затем удалите нижние ветки ствола для удобства полива, - поясняет дендролог Михаил РУДЕВИЧ. - После этого установите ёлку в устойчивую подставку с емкостью для воды и регулярно пополняйте ее запас.

Разместите ёлку подальше от отопительных приборов. Также продлить жизнь вашей зеленой красавице помогут спецподкормки для хвойных растений или самодельный раствор: одна таблетка аспирина и чайная ложка сахара, растворенные в литре воды. Перед украшением деревца оросите его водой из распылителя, оно с благодарностью попьёт воду через поры в хвоинках».