Заметила, что головные боли, обычно не характерные для меня, возникают после долгих прогулок на морозе. Никаких проблем со здоровьем нет. В чём причина?

Это распространённая реакция здорового организма на холод, вызванная раздражением чувствительных рецепторов кожи головы и сужением поверхностных сосудов из-за тонкого слоя подкожно-жировой клетчатки, - пояснил врач-невролог Александр СКЛИМЕНОК.

Чаще подобному подвержены люди, страдающие мигренью. При резком охлаждении, особенно в ветреную погоду, мышцы скальпа напрягаются, давление на череп возрастает, что провоцирует дискомфорт. Это не признак болезни, а часто встречающийся физиологический отклик. Низкая температура воздуха, ветер и отсутствие головного убора усиливают переохлаждение. Сосуды головы реагируют сужением, вызывая кратковременный спазм, а внутримозговые сосуды, наоборот, расширяются – это может привести к приступу головной боли по типу мигренозной.

Иногда сосудистый спазм на холод рефлекторно может вызвать повышение артериального давления, которое проявится головной болью.

Также при невралгии тройничного, затылочных нервов холод является триггером возникновения головных болей.

Поэтому при сильном морозе врач рекомендует носить тёплую шапку, ограничить прогулки до 30-40 минут. Вместе с тем при частых болях или дополнительных симптомах (тошнота, слабость) обратитесь к неврологу для выяснения возможной причины.