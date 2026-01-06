Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему нельзя надолго оставлять машину с бензином в бензобаке? 0 438

Дом и сад
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему нельзя надолго оставлять машину с бензином в бензобаке?

Вещества, из которых сделан бензин в баке вашей машины, появились на планете порядка 360 млн лет назад. Невзирая на популярный миф, будто нефть — это «бывшие динозавры», на самом деле мы должны сказать спасибо скорее древним водорослям и планктону.

Но самое интересное, что бензин обладает собственным сроком годности. По словам экспертов, топливо, оставленное в баке хотя бы на месяц, может вполне потерять значительную часть своих свойств. Если же хранить горючее в тщательно закупоренных специальных канистрах, то жизнь бензина можно продлить до трех лет.

Почему же бензин может испортиться?

Чтобы получить бензин, из нефти удаляют массу составляющих, оставляя в определенной пропорции парафины, олефины и циклоалканы. Также добавляется этанол, ряд антикоррозионных присадок и иных компонентов, предназначенных именно для использовании в топливной системе авто.

У этанола, помимо всех преимуществ, есть одно неприятное свойство: он активно впитывает воду. Таким образом, он может буквально «втягивать» водяные пары из воздуха в бензин, что вредит топливной системе.

Олефины весьма склоны к окислению: при их реакции с кислородом образуется твердый состав вроде смолы, что чревато закупоркой системы.

Наконец, при слишком долгом ненадлежащем хранении бензина многие его составляющие попросту испарятся, ведь бензин крайне летуч. Это может создать проблемы, к примеру, если вы заводите машину с наступлением тепла после того, как всю зиму она простояла в гараже с топливом в баке.

Читайте нас также:
#бензин #технологии #топливо #автомобили #хранение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ювелирные изделия и украшения: разнообразие стилей и высокое качество
Изображение к статье: Для поддержания эмоционального фона. Психолог объяснила, почему женщины устраивают скандалы без видимой причины
Изображение к статье: Польза прополиса для здоровья
Изображение к статье: В каком возрасте люди ощущают наибольшее счастье?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &
Изображение к статье: США планируют выкупить у Дании Гренландию - СМИ
В мире
Изображение к статье: Почему ненависть к голосовым сообщениям — признак ума
Lifenews
Изображение к статье: Управление «Gors» под вопросом: министр требует отчётов и пояснений
Политика
Изображение к статье: Остапенко вышла в полуфинал парного турнира «WTA 500» в Брисбене
Спорт
Изображение к статье: Та самая могилка с секретиком. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &
Изображение к статье: США планируют выкупить у Дании Гренландию - СМИ
В мире
Изображение к статье: Почему ненависть к голосовым сообщениям — признак ума
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео