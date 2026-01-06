Вещества, из которых сделан бензин в баке вашей машины, появились на планете порядка 360 млн лет назад. Невзирая на популярный миф, будто нефть — это «бывшие динозавры», на самом деле мы должны сказать спасибо скорее древним водорослям и планктону.

Но самое интересное, что бензин обладает собственным сроком годности. По словам экспертов, топливо, оставленное в баке хотя бы на месяц, может вполне потерять значительную часть своих свойств. Если же хранить горючее в тщательно закупоренных специальных канистрах, то жизнь бензина можно продлить до трех лет.

Почему же бензин может испортиться?

Чтобы получить бензин, из нефти удаляют массу составляющих, оставляя в определенной пропорции парафины, олефины и циклоалканы. Также добавляется этанол, ряд антикоррозионных присадок и иных компонентов, предназначенных именно для использовании в топливной системе авто.

У этанола, помимо всех преимуществ, есть одно неприятное свойство: он активно впитывает воду. Таким образом, он может буквально «втягивать» водяные пары из воздуха в бензин, что вредит топливной системе.

Олефины весьма склоны к окислению: при их реакции с кислородом образуется твердый состав вроде смолы, что чревато закупоркой системы.

Наконец, при слишком долгом ненадлежащем хранении бензина многие его составляющие попросту испарятся, ведь бензин крайне летуч. Это может создать проблемы, к примеру, если вы заводите машину с наступлением тепла после того, как всю зиму она простояла в гараже с топливом в баке.