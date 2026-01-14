Сломанные ветки у старых яблонь и груш

Частая жалоба после прошедших снегопадов — поломались ветки у старых яблонь, груш и других плодовых. Садовод Татьяна Светлая рассказывает, каков должен был алгоритм действий.

— При частичном надломе, когда ветка еще держится, но виден перелом, лучше не пытаться ее моментально оторвать. Подложите под поврежденный участок подпорку — рейку, толстую палку или специальную опору — и зафиксируйте место разлома мягкой лентой, бинтом или веревкой в нескольких местах. Важное условие — не затягивайте крепко жесткими материалами, используйте мягкую прокладку, чтобы не пережать кору. Если ветвь серьезно повреждена или полностью оторвана, ее следует удалить. Обрезку выполняют острым секатором для тонких веток или пилой для крупных — срез делают близко к ростовому кольцу, оставляя ровную поверхность без «пеньков», которые мешают заживлению. Для крупных скелетных ветвей применяют трехэтапный прием: сначала подпил снизу, затем сверху чуть дальше и финальный отрез у основания — это предотвращает раздирание коры. После обрезки место среза аккуратно очищают от отслоившейся коры.

Не ломайте ветви вручную — это часто повреждает ткань сильнее и увеличивает риск инфекции. Также важно продезинфицировать инструменты между обработкой разных деревьев, чтобы не переносить болезни.

Весной, когда начнет таять снег и появятся новые признаки ожогов или трещин, еще раз осмотрите те места, которые были обработаны зимой. Иногда скрытые повреждения раскрываются позднее и потребуется дополнительная санитарная обрезка.

Подготовка почвы для рассады

Агроном и биолог Денис Терентьев рассказал, как это сделать правильно.

«Если грунт был заготовлен заранее и промерз, его можно занести в помещение для постепенного прогрева, — рассказывает эксперт. — При отсутствии запаса почвы остается либо приобрести готовые смеси, либо заготовить землю во время оттепелей, например из насыпей грунта или старых кротовин».

Любой грунт требует обработки, напоминает биолог. Существует немало способов обеззараживания, но один из самых простых и эффективных основан на чередовании тепла и холода. Почву заносят в помещение, увлажняют теплой водой и дают прорасти семенам сорняков и проснуться вредителям, если они там есть. После этого грунт снова выносят на мороз. Такое промораживание уничтожает большую часть нежелательной растительности и вредных организмов.

«Полезной добавкой к почвосмеси является древесная зола, — советует Денис Терентьев. — Она служит профилактикой черной ножки, но требует умеренности, так как ощелачивает почву. Для рассады большинства овощей достаточно одного стакана золы на ведро грунта. Хороший эффект дает и добавление молотой яичной скорлупы, которая улучшает структуру почвы и снабжает растения кальцием».