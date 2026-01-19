Baltijas balss logotype
Народные приметы на 20 января — Иоанн Креститель 0 653

Дом и сад
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Народные приметы на 20 января — Иоанн Креститель

20 января православная церковь отмечает Собор святого пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Этот праздник следует сразу за Крещением Господним и посвящён памяти Иоанна Крестителя, который сыграл ключевую роль в крещении Иисуса Христа в реке Иордан.

Слово «собор» указывает на совместное прославление Иоанна Крестителя всеми верующими. Праздник подчёркивает величие миссии Иоанна как Предтечи, его роль в крещении Христа и проповеди покаяния.

Иоанн родился чудесным образом у престарелых родителей, Захарии и Елисаветы. Его рождение было предсказано ангелом Гавриилом. С юных лет он жил в пустыне, где вёл строгую аскетическую жизнь, готовясь к своей миссии. Иоанн проповедовал в Иудее, призывая людей к покаянию и крещению, которое символизировало духовное очищение.

Его проповеди обличали несправедливость и пороки. Он открыто осудил царя Ирода Антипу за незаконный брак с Иродиадой, за что был арестован и впоследствии обезглавлен по требованию Иродиады.

Его проповеди о покаянии и крещении для очищения от грехов подготавливали людей к пришествию Спасителя. Он не только крестил Иисуса, но и стал свидетелем явления Святой Троицы: голос Бога-Отца, голубь, символизирующий Святого Духа, и Сын Божий, принимающий крещение.

Народные приметы

Ясная погода в этот день предвещает хороший урожай в наступающем году. Сильные морозы указывают на тёплое и плодородное лето.

#религия #народные приметы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
