Одиночество давно перестало быть редким личным переживанием и все чаще превращается в массовое социальное состояние. Пока одни пытаются заполнить пустоту работой и развлечениями, другие ищут куда более необычные пути почувствовать связь с миром.

В Японии давно существует термин hikikomori — так называют людей, которые на месяцы запираются дома и практически не выходят из одной комнаты, погружаясь в телевизор и видеоигры. Раньше это считалось исключительно японской проблемой, но сегодня чувство изоляции и одиночества стало глобальным. За десятилетия японцы перепробовали множество необычных способов справиться с ним.

Зарабатывать, не выходя из дома

В 1999 году японское телешоу поселило участника Томоаки Хамацу в пустую квартиру и предложило выживать, выигрывая призы в журнальных конкурсах. У него не было ничего, даже одежды; из еды сначала были только сухари. Все необходимое он должен был «выиграть».

За месяцы он получал продукты, мелкие вещи, туалетную бумагу, но так и не выиграл одежду. Эксперимент длился больше года, и только потом ему сообщили, что все это время его жизнь транслировали по телевидению, скрывая наготу цензурной картинкой.

Несмотря на потенциальную травматичность опыта, позже он стал телеведущим и даже поднялся на Эверест.

Арендовать собеседника

В Японии существуют сервисы «аренды семьи» или компаньонов. Один из самых известных проектов — Ossan Rental, запущенный в 2012 году. Любой желающий может «взять напрокат» мужчину средних лет просто для разговора, совета, совместного похода на мероприятие или даже небольшого выступления, если у него есть нужный навык. При этом запрещен любой физический контакт: это именно компания и общение, а не романтические услуги.

Телефон для разговоров с ушедшими

В городе Оцучи стоит телефонная будка, линия которой никуда не подключена. Люди приходят туда, чтобы «поговорить» с умершими близкими. Слова просто уносит ветер, но сам ритуал помогает проживать горе.

Будку установил садовый дизайнер Итару Сасаки после смерти родственника. После разрушительного землетрясения и цунами 2011 года, когда погибла значительная часть жителей города, место стало публичным. За годы туда приехали десятки тысяч людей, а старую будку заменили на более прочную благодаря пожертвованиям.

Уволиться чужими руками

Из-за сильной корпоративной культуры многим японцам неловко лично говорить начальству об увольнении. В 2017 году появилась компания Exit: за фиксированную плату ее сотрудники связываются с работодателем и увольняют клиента от его имени.

Формально работник должен предупредить заранее и лично попрощаться с коллективом, но сервис позволяет избежать тяжелого разговора и социального давления. Несмотря на скепсис, услуга оказалась востребованной и работает до сих пор.

Уйти от людей совсем

Пенсионер Масафуми Нагасаки в 1989 году поселился один на крошечном необитаемом острове Сотобанари. Тайфун уничтожил его вещи, включая одежду, но он остался жить там почти 30 лет, лишь изредка выбираясь за припасами при поддержке семьи.

В 2018 году его нашли без сознания и принудительно вывезли с острова, посчитав, что он больше не может заботиться о себе. Он жил в городской квартире и добровольно убирал улицы. Спустя несколько лет журналист помог ему ненадолго вернуться на остров. Он обрадовался поездке, но признал, что навсегда остаться там уже не сможет и уезжал без сожаления.

Японский опыт показывает крайности в борьбе с одиночеством: от полной изоляции до платного общения и символических ритуалов прощания. Иногда людям нужен разговор с незнакомцем, иногда — возможность сказать последнее слово тем, кого уже нет, а иногда помощь, чтобы сделать трудный шаг навстречу переменам. И даже тот, кто десятилетиями выбирал абсолютное одиночество, в итоге не отвергает возвращение к людям.