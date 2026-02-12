Я заметил упаковку молока с надписью «1 кг». Что это за новшество? И что больше – килограмм или литр? Зачем это делается?

Согласно мнению учителя физики Владимира ДОВНАРА, такая практика может быть направлена на сокрытие факта уменьшения объема продукта в упаковке по сравнению с прежними стандартами.

В среднем 1 литр молока превышает 1 килограмм этого продукта примерно на 3%. Это связано с плотностью молока, которая варьируется в зависимости от его жирности. Не все об этом знают, поэтому подобные «уловки» для экономии сырья могут использоваться и в производстве других молочных изделий.

«Большинство покупателей вряд ли заметят такую деталь, – отметила маркетолог Людмила АРСЕНТЬЕВА, – человек видит цифру 1, а что стоит за ней – может не заметить. Вероятно, на это и делается расчет».