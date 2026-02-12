Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Что больше – литр молока или килограмм? 0 500

Дом и сад
Дата публикации: 12.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что больше – литр молока или килограмм?

Я заметил упаковку молока с надписью «1 кг». Что это за новшество? И что больше – килограмм или литр? Зачем это делается?

 

Согласно мнению учителя физики Владимира ДОВНАРА, такая практика может быть направлена на сокрытие факта уменьшения объема продукта в упаковке по сравнению с прежними стандартами.

В среднем 1 литр молока превышает 1 килограмм этого продукта примерно на 3%. Это связано с плотностью молока, которая варьируется в зависимости от его жирности. Не все об этом знают, поэтому подобные «уловки» для экономии сырья могут использоваться и в производстве других молочных изделий.

«Большинство покупателей вряд ли заметят такую деталь, – отметила маркетолог Людмила АРСЕНТЬЕВА, – человек видит цифру 1, а что стоит за ней – может не заметить. Вероятно, на это и делается расчет».

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
1
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Можно ли использовать жидкое мыло для мытья посуды?
Изображение к статье: Мартынов день: что нельзя делать 26 февраля и как провести этот день
Изображение к статье: Как правильно ухаживать за «денежным деревом» в домашних условиях?
Изображение к статье: Способна ли ванна устранить «старческий» запах?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews
Изображение к статье: Причины гниения капусты
Дом и сад
Изображение к статье: Единокровные родственники. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Исследователи раскрыли формулу счастья одиноких
Люблю!
Изображение к статье: Раскрыт неожиданный вред недосыпа для мозга подростков
Lifenews
Изображение к статье: Телескоп NASA впервые сфотографировал молодую версию Солнца, создающую защитный пузырь
Техно
Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews
Изображение к статье: Причины гниения капусты
Дом и сад
Изображение к статье: Единокровные родственники. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео