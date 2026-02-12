Вы, возможно, слышали о девайсах для осушения воздуха, которые уменьшают влажность в помещениях, или о увлажнителях, которые ее повышают. Но что же такое относительная влажность? И почему этот параметр так важен для нашего здоровья?

Существует множество терминов, описывающих содержание влаги в воздухе, которые помогут вам определить, нужно ли снижать уровень влажности в вашем доме. Мы расскажем, почему поддержание постоянного уровня влажности в вашем жилище полезно для здоровья и общего самочувствия, а также как это способствует поддержанию вашего дома в оптимальном состоянии.

Знание уровня влажности в помещении — это лишь часть общей картины. Связав этот показатель с температурой, вы сможете лучше понять, насколько много влаги находится в воздухе вашего жилья.

Влажность определяется двумя основными параметрами:

абсолютная влажность,

относительная влажность.

Абсолютная влажность — это простое измерение количества водяного пара, присутствующего в воздухе в любой момент времени, и выражается в граммах воды на кубометр воздуха. В отличие от нее, относительная влажность учитывает максимальный уровень влажности при данной температуре. Ученые описывают относительную влажность как «степень насыщения воздуха» водяным паром. Таким образом, если относительная влажность достигает 100%, воздух не может удерживать больше влаги, и она начинает конденсироваться в капли на поверхностях.

Относительная влажность является важным показателем для исследователей. Но почему так важно следить за уровнем относительной влажности в вашем доме? На самом деле, уровень влажности может существенно влиять на комфорт в помещении, а также на наше здоровье и общее самочувствие.

Согласно исследованию 2016 года, опубликованному в журнале Temperature, даже высококвалифицированные спортсмены испытывают трудности в жару, когда высокая относительная влажность создает «стресс для систем терморегуляции и кровоснабжения». В этом исследовании ученые продемонстрировали, как высокая температура приводит к обезвоживанию из-за увеличенного потоотделения, а также к усталости, мышечным спазмам и тепловому истощению. В чем причина? Пот с нашего тела пытается испариться и охладить организм, но если воздух уже насыщен влагой, испаряться становится некуда.

Даже в отсутствие жары высокая влажность может вызывать проблемы в доме. Пылевые клещи прекрасно себя чувствуют в таких условиях и могут вызывать раздражение кожи. Влага в воздухе также может приводить к заложенности носа, зуду в глазах или на коже, одышке и чиханию. Высокий уровень влажности также способствует росту плесени, которая, помимо раздражения у людей с аллергией и астмой, может повредить вашему дому, особенно если он построен из материалов, богатых целлюлозой.