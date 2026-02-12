Моя знакомая начала посещать сеансы гвоздестояния. Что это за практика и какую помощь она может оказать?

«Сеанс гвоздестояния представляет собой индийскую практику, направленную на достижение духовных целей. В ходе сеанса работа осуществляется на трех уровнях: физическом, энергетическом и психологическом, - объясняет психолог и регрессолог Екатерина СТЕЛЬМАК. - Эта практика помогает избавиться от ментальных и мышечных блоков, способствует тренировке силы воли, а также позволяет расслабить ум и тело.

Во время стояния на гвоздях человек может «прожить» эмоции, которые застряли в теле (поплакать, посмеяться или выплеснуть злость). Мозг в процессе сеанса приходит к ошибочному выводу, что ноги пробиты гвоздями, и отправляет сигнал организму выделить вещества для заживления ран.

Эти вещества распределяются по организму в тех местах, где необходимо исцеление. В этот момент происходит полная перезагрузка всего организма. После практики человек ощущает полное расслабление, умиротворение и спокойствие».