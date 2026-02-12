На этот вопрос нельзя дать однозначный ответ.

«Инфракрасные лампы применяются в медицине. Они эффективно помогают при ОРВИ, а также в лечении варикоза и отеков. Однако в таких случаях за использованием оборудования следит специалист в медицинском учреждении. Достичь желаемого эффекта в домашних условиях бывает достаточно сложно, - поясняет врач по медицинской профилактике Александра ЖУКОВСКАЯ. - Неправильное использование ИК-лампы может привести к ухудшению самочувствия.

Наиболее опасными для здоровья являются короткие инфракрасные волны, так как они сильно сушат кожу. Кроме того, инфракрасные обогреватели могут негативно сказаться на здоровье глаз, облучая хрусталик и сетчатку, что увеличивает риск развития катаракты. Чтобы избежать такого воздействия, важно выбирать продукцию от надежных производителей; прибор должен иметь мощность не более 150 Вт/м2 и нагревать окружающие предметы не выше 36°C.

Рекомендуется устанавливать устройство в дальнем углу комнаты или под потолком на достаточной высоте, чтобы избежать перегрева кожи и головы. Направлять устройство следует не на человека, а на предметы, которые, нагреваясь, будут излучать мягкое и безопасное тепло. Однако не каждая лампа, излучающая красный свет, является инфракрасной. Существуют светодиодные фитолампы с красным или синим спектром, которые абсолютно безопасны. В то же время, люминесцентные фотолампы с красно-синим свечением могут быть опасны из-за ультрафиолетового излучения, и их не рекомендуется использовать в жилых помещениях».