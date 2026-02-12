Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Преимущества и недостатки инфракрасных ламп 0 329

Дом и сад
Дата публикации: 12.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Преимущества и недостатки инфракрасных ламп

Каковы преимущества инфракрасных ламп для здоровья человека?

 

На этот вопрос нельзя дать однозначный ответ.

«Инфракрасные лампы применяются в медицине. Они эффективно помогают при ОРВИ, а также в лечении варикоза и отеков. Однако в таких случаях за использованием оборудования следит специалист в медицинском учреждении. Достичь желаемого эффекта в домашних условиях бывает достаточно сложно, - поясняет врач по медицинской профилактике Александра ЖУКОВСКАЯ. - Неправильное использование ИК-лампы может привести к ухудшению самочувствия.

Наиболее опасными для здоровья являются короткие инфракрасные волны, так как они сильно сушат кожу. Кроме того, инфракрасные обогреватели могут негативно сказаться на здоровье глаз, облучая хрусталик и сетчатку, что увеличивает риск развития катаракты. Чтобы избежать такого воздействия, важно выбирать продукцию от надежных производителей; прибор должен иметь мощность не более 150 Вт/м2 и нагревать окружающие предметы не выше 36°C.

Рекомендуется устанавливать устройство в дальнем углу комнаты или под потолком на достаточной высоте, чтобы избежать перегрева кожи и головы. Направлять устройство следует не на человека, а на предметы, которые, нагреваясь, будут излучать мягкое и безопасное тепло. Однако не каждая лампа, излучающая красный свет, является инфракрасной. Существуют светодиодные фитолампы с красным или синим спектром, которые абсолютно безопасны. В то же время, люминесцентные фотолампы с красно-синим свечением могут быть опасны из-за ультрафиолетового излучения, и их не рекомендуется использовать в жилых помещениях».

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Можно ли использовать жидкое мыло для мытья посуды?
Изображение к статье: Мартынов день: что нельзя делать 26 февраля и как провести этот день
Изображение к статье: Как правильно ухаживать за «денежным деревом» в домашних условиях?
Изображение к статье: Способна ли ванна устранить «старческий» запах?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews
Изображение к статье: Причины гниения капусты
Дом и сад
Изображение к статье: Единокровные родственники. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Исследователи раскрыли формулу счастья одиноких
Люблю!
Изображение к статье: Раскрыт неожиданный вред недосыпа для мозга подростков
Lifenews
Изображение к статье: Телескоп NASA впервые сфотографировал молодую версию Солнца, создающую защитный пузырь
Техно
Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews
Изображение к статье: Причины гниения капусты
Дом и сад
Изображение к статье: Единокровные родственники. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео