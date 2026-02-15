Baltijas balss logotype
Какие болезни, помимо простуды, лечит чеснок? 0 354

Дом и сад
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какие болезни, помимо простуды, лечит чеснок?

Делится своим опытом агроном и дачник Александр ХОРОБРОВЕЦ:

 

- Чеснок богат веществами, обладающими антибиотическими свойствами, а также витаминами и фитонцидами.

Исследования показывают, что фитонциды чеснока эффективно подавляют вирусы гриппа, а также возбудителей холеры, брюшного тифа и дизентерии. Кроме того, они способствуют улучшению сердечной деятельности, ускоряют восстановительные процессы в тканях и положительно влияют на выработку пищеварительных соков.

В научной медицине чеснок используется для лечения туберкулеза легких, гриппа и дизентерии, а также как противоглистное средство. Наружно чеснок применяют при гнойных язвах и ранах; в клизмах — для борьбы с острицами. Он также оказывает лечебное воздействие при хроническом свинцовом отравлении. В народной медицине для профилактики и лечения гриппа используется свежевыжатый сок чеснока, который закапывают в нос по 2-3 капли трижды в день.

При простудах растертые зубчики чеснока принимают внутрь в качестве дезинфицирующего средства. Кроме того, чесночная кашица может использоваться как горчичники и прикладываться к вискам при головной боли. Чеснок также помогает избавиться от бородавок и мозолей (толченый чеснок в сочетании со свежим свиным салом). При общей слабости и головокружении рекомендуется принимать чесночную настойку (40 г очищенных зубков залить 100 г спирта, настоять 7 дней в закрытом сосуде, затем слить раствор, добавить настойку мяты и принимать по 10-15 капель 2-3 раза в день за полчаса до еды).

Оставить комментарий

