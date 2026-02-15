Какова эффективность выбивания ковра на снегу? Помогает ли это избавиться от пыли или лучше не тратить силы?

Результат действительно есть, однако стоит учитывать несколько важных моментов. Прежде чем приступать к чистке, обязательно ознакомьтесь с инструкцией к изделию. Например, ковры из натурального шелка не переносят влагу, как отмечает сотрудница клининговой компании Елена ВОЙЦЕХОВИЧ.

Выбирайте подходящее время для уборки. Наилучшие условия — морозная погода, когда снег рыхлый, сухой и без ледяной корки. Сначала раскатайте ковер на снегу так, чтобы ворс оказался внизу.

Затем посыпьте его снегом и тщательно выбейте. После этого переверните ковер и повторите процесс выбивания. Прежде чем заносить изделие в дом, желательно удалить весь снег, так как оставшаяся влага может повредить полы (например, паркет или ламинат).