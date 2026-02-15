Baltijas balss logotype
Насколько эффективно чистить ковер на снегу? 0 301

Дом и сад
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Насколько эффективно чистить ковер на снегу?

Какова эффективность выбивания ковра на снегу? Помогает ли это избавиться от пыли или лучше не тратить силы?

 

Результат действительно есть, однако стоит учитывать несколько важных моментов. Прежде чем приступать к чистке, обязательно ознакомьтесь с инструкцией к изделию. Например, ковры из натурального шелка не переносят влагу, как отмечает сотрудница клининговой компании Елена ВОЙЦЕХОВИЧ.

Выбирайте подходящее время для уборки. Наилучшие условия — морозная погода, когда снег рыхлый, сухой и без ледяной корки. Сначала раскатайте ковер на снегу так, чтобы ворс оказался внизу.

Затем посыпьте его снегом и тщательно выбейте. После этого переверните ковер и повторите процесс выбивания. Прежде чем заносить изделие в дом, желательно удалить весь снег, так как оставшаяся влага может повредить полы (например, паркет или ламинат).

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео