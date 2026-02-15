На самом деле, если мед добавляется в чай с температурой выше 50-60 градусов, он теряет некоторые свои полезные свойства, пояснила врач-гастроэнтеролог Елена ТИМОШЕНКО. Поэтому, чтобы извлечь максимальную пользу, лучше съесть ложку меда отдельно и запить его жидкостью. Однако использование меда в качестве натурального подсластителя не несет в себе никаких опасностей.

Тем не менее, важно следить за количеством употребляемого меда: оптимальная норма составляет две-три столовые ложки в день. Не забывайте, что этот продукт обладает высокой калорийностью.