Традиция сбора кленового сока, перенятая канадцами у коренных народов, стала основой для любимого национального праздника, который ежегодно проходит в марте в Южном Квебеке и Онтарио.

Из одного сахарного клена (Acer saccharinum) можно получить 20–25 литров ценного сока. Эти деревья, вырастающие до 30 метров в высоту, произрастают на юго-востоке Канады. Для сбора сока на стволе, на высоте около 20–30 см от земли, делают надрез, в который вставляют трубочки, направляющие сок, называемый пасокой, в специальные сосуды.

Чтобы получить сладкий кленовый сироп или сахар, содержащий вместо сахарозы более полезные декстрозу и микроэлементы, сок сгущают путем выпаривания. Для производства 1 литра сиропа требуется 40 литров сока. Кленовый сироп является неотъемлемой частью многих блюд канадской кухни, его используют для поливки мороженого, суфле, каш и даже некоторых мясных блюд.