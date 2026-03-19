Можно ли использовать яблоко вместо зубной щетки?

Дата публикации: 19.03.2026
Существует мнение, что яблоки могут выступать в роли «натуральной зубной щетки», эффективно устраняя зубной налет. Многие стоматологи оспорили бы это утверждение, однако у этого фрукта есть одно неоспоримое преимущество.

 

Известна английская пословица: «Яблоко в день — и доктор не нужен». Но действительно ли это относится к стоматологу?

Можно ли чистить зубы яблочной кожурой?

Распространенное заблуждение заключается в том, что яблоки помогают бороться с налетом благодаря твердой кожуре, которую мы жуем. На самом деле это не так. Исследования показывают, что процесс жевания яблока не влияет на образование зубного налета. Более того, фрукт может даже способствовать образованию отложений в течение 24 часов после его употребления. Польза яблока для зубов заключается в том, что оно способствует снижению активности вредных бактерий благодаря увеличенной выработке слюны.

Причины образования налета на зубах

Налет на зубах образуется по различным причинам. Употребление пищи и напитков, содержащих сахара и кислоты, способствует образованию налета, поскольку бактерии в ротовой полости питаются этими веществами и выделяют кислоту в процессе своей жизнедеятельности. Также на образование налета влияют недостаточная гигиена полости рта, курение и прием некоторых медикаментов.

Продукты, полезные для здоровья зубов

Американская ассоциация стоматологов подчеркивает, что справиться с налетом можно только с помощью механической чистки (щеткой) и зубной пасты. Хотя не существует продуктов, способных очистить зубы, есть пища, которая может положительно сказаться на здоровье зубов.

Во-первых, это молочные продукты, особенно сыр. Исследования показывают, что высокое содержание кальция и фосфора, а также сывороточный белок, содержащийся в сыре, могут препятствовать размножению кариогенных бактерий.

Орехи и мясо также играют важную роль в поддержании здоровья зубов. Эти продукты богаты белками, что помогает сохранять зубы крепкими, и содержат мало углеводов, которые активируют кислотообразующие бактерии, приводящие к кариесу.

Стоматологи также рекомендуют не забывать о продуктах, богатых витамином D. Он помогает удерживать кальций в организме, что напрямую связано со здоровьем зубов.

