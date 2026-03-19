В экстренных ситуациях полезно знать несколько советов по выживанию. Например, первое правило выживания в пустыне: не стоит «пить» кактус!

В кино о ковбоях и в документальных фильмах о далеких странах часто показывают, как люди едят и «пьют» кактусы. Мы все с детства знаем, что эти растения содержат много воды, но стоит ли пытаться извлечь эту влагу, если вы оказались в пустыне?

Животные, обитающие в засушливых регионах, избегают кактусов не случайно. Дело не только в колючках: вода в мякоти кактуса обладает высокой кислотностью, а многие виды содержат токсичные алкалоиды. Утолив жажду кактусом, вы рискуете столкнуться с рвотой и диареей, что лишь усугубит обезвоживание.

Кислотность влаги внутри кактуса объясняется тем, что у многих суккулентов фотосинтез происходит не совсем традиционным образом. Обычно газообмен в процессе фотосинтеза происходит днем, когда поры открыты для поглощения углекислого газа. Солнечный свет служит катализатором, запускающим реакцию, в ходе которой выделяется кислород. Однако кактус не может открывать поры в солнечное время, чтобы не потерять влагу. Поэтому он делает это вечером, накапливая углекислый газ, который без солнечного света превращается в яблочную кислоту.

Хотя многие растения содержат яблочную кислоту, кактусы имеют ее в значительно больших количествах. Также стоит отметить, что некоторые народы употребляют мякоть этого растения, и секрет заключается в том, что кислота обычно разрушается в процессе приготовления.

Помимо яблочной кислоты, суккуленты производят щавелевую кислоту, которая является токсичным продуктом фотосинтеза. Для человека она представляет опасность, так как соединяется с кальцием в организме, образуя оксалаты кальция, которые могут нарушить работу почек.

5 интересных фактов о кактусах

Существует более 2000 видов кактусов, от миниатюрных до гигантских, таких как кактус кардон.

Некоторые кактусы могут жить десятилетиями и даже столетиями, благодаря своей способности выживать в неблагоприятных условиях.

Колючки кактусов представляют собой модифицированные листья, которые защищают растения от хищников и помогают сохранять влагу.

У многих видов кактусов имеется специальный восковой слой на поверхности, который минимизирует испарение воды.

Некоторые виды кактусов применяются в народной медицине для лечения различных заболеваний, включая боли в суставах и инфекции.