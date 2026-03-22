В последнее время много говорят о стиле old money. Что это за стиль? Возможно ли его реализовать на практике?

Да, это вполне осуществимо. Термин old money («олд мани») переводится как «старые деньги», объясняет стилист Марина ЛОПУТЬ.

Корни этого стиля уходят в семьи, обладающие значительным состоянием, которое было накоплено не за один день, а сохраняется на протяжении многих поколений. Эти люди не стремятся выставлять своё богатство напоказ.

Ключевыми характеристиками стиля old money являются элегантность, сдержанность и отсутствие ярких оттенков. Здесь нет места оверсайзу, акцентированным или откровенным деталям. Вещи имеют простой крой, но современный силуэт: брюки со стрелками, жакеты прямого или приталенного кроя, рубашки прямого кроя, однотонные вязаные жилеты и платья-футляры. И, конечно, только высококачественные ткани.

Примеры данного стиля можно увидеть у принцессы Дианы, Кейт Миддлтон и Каролин Биссет-Кеннеди.