Действительно ли морковь изначально имела фиолетовый цвет?

Дом и сад
Дата публикации: 22.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Действительно ли морковь изначально имела фиолетовый цвет?

Да.

 

- На Востоке была распространена тёмная фиолетовая (или черная) морковь, в то время как в Европе встречалась желтая разновидность. То, как мы видим этот корнеплод сегодня, является результатом работы селекционеров, - отмечает ботаник Светлана ЧАЙКОВСКАЯ. - Благодаря множеству скрещиваний фиолетовой, желтой и других видов моркови из различных регионов, селекционеры смогли получить оранжевый цвет. Эта морковь потеряла часть эфирных масел, что сделало её более сладкой.

Кроме улучшенных вкусовых характеристик, морковь оранжевого цвета проще в выращивании. Именно это и объясняет её популярность в магазинах.

