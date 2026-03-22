- На Востоке была распространена тёмная фиолетовая (или черная) морковь, в то время как в Европе встречалась желтая разновидность. То, как мы видим этот корнеплод сегодня, является результатом работы селекционеров, - отмечает ботаник Светлана ЧАЙКОВСКАЯ. - Благодаря множеству скрещиваний фиолетовой, желтой и других видов моркови из различных регионов, селекционеры смогли получить оранжевый цвет. Эта морковь потеряла часть эфирных масел, что сделало её более сладкой.

Кроме улучшенных вкусовых характеристик, морковь оранжевого цвета проще в выращивании. Именно это и объясняет её популярность в магазинах.