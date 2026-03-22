Почему у взрослого человека могут течь слюни во сне?

Дата публикации: 22.03.2026
Указывает ли это на возможные проблемы со здоровьем?

 

-- Выделение слюны во время сна является естественным процессом. Иногда это происходит из-за того, что вы плотно поужинали перед сном или сильно устали за день и просто крепко уснули, - объясняет врач-терапевт Анна ЖАДЕЦКАЯ. - Однако постоянное увеличение слюноотделения (гиперсаливация) во сне может свидетельствовать о наличии заболеваний: неврологических, которые ослабляют мышцы вокруг рта, что приводит к самопроизвольному выделению слюны; аутоиммунных или инфекционных.

Кроме того, такая проблема может возникнуть из-за заложенности носа, искривления носовой перегородки или наличия паразитов. Ночное выделение слюны может быть вызвано кожными заболеваниями, такими как угревая сыпь, шелушение и раздражение кожи. В этом случае не откладывайте визит к врачу и обратитесь к терапевту. При необходимости вас могут направить к более узкому специалисту.

