Вы бы хотели перенестись в 1930 год и поговорить со своим молодым прадедушкой? Что его волнует, как он живет, как разговаривает? Рассказать ему о том, что будет – то-то удивится. Показать компьютер - сообразит ли, как устроен? Мечты становятся реальностью. Программисты обучают ИИ строго на историческом материале, и получают «собеседника из прошлого».

Новейшая модель, алгоритм Talkie, навечно застрявшая 30 декабря 1930 года, поразила даже своих создателей, ученых из университета Торонто.

ВРЕМЯ ДОЛЖНО БЫТЬ ЧИСТЫМ

Нейросеть – это не груда радиодеталей, которые надо собирать по схеме с паяльником, чтобы получить приемник. Она уже существует. Но – представляет собой пустую болванку. И ее надобно научить. Процесс обучения – самая громадная морока. Особенно, если мы хотим сделать «собеседника из прошлого».

Главный разработчик, Дэвид Дювенауд, доцента кафедры компьютерных наук университета Торонто, уверяет, что для обучения пришлось поднять «миллиарды» (возможно, это все-таки преувеличение) документов строго до 1930 года. Чтобы не распыляться, привлекались только материалы на английском языке. Что-то оцифровано, но это капля в море. Брали кипы старых подшивок, книг, частные письма, фильмы – все шло в ход, оцифровывали и «скармливали» машине.

Проблем целый океан. Скажем, при оцифровке такого массива (руками все не проверишь) нет-нет, да закрадывались шум и искажения. Иногда случайно подцеплялись более поздние материалы. Все это приводило к временным парадоксам: машина почему-то «знала» о том, что случится после декабря 1930 года.

Такие «знания» тщательно выявляются (в том числе тестировщиками-волонтерами) и удаляются. Показателен пример с президентом Рузвельтом. Он пришел к власти в 1933 году, но ИИ откуда-то прознал про это. Правда, о втором президентском сроке пронюхать не успел. Машина уверяла, что Рузвельт правил с 1933 по 1937 годы, и перечислила несколько принятых им законов (в реальности Рузвельт оставался на посту до 1945 года, то есть три с лишним срока, чему причиной было военное время).

Но итогом исследователи довольны. Машина разговаривает с той неподражаемой интонацией, которую можно слышать только в старых фильмах. Иногда нам кажется, что актеры 1930-х говорят «неестественно». И мы гадаем: это потому, что они актеры? Или люди в самом деле говорили иначе? Выходит, в самом деле.

РАНЬШЕ БЫЛО ЛУЧШЕ

И кстати о кино. В 1930 году звуковые фильмы еще только появлялись на экранах, и машину спросили, как тебе новшество.

Они никогда не заменят немые фильмы, но могут дополнить их, и, возможно, в будущем их будут показывать в одном и том же кинотеатре одновременно. Ну а пока они интересны главным образом как нечто новое, - поворчав, выдала машина.

Что в самом деле отражает настроения тогдашнего времени: считалось, что звук отвлекает внимание от картинки, ничего не давая для понимания сюжета. Мода, да и только. Многие актеры отказывались играть на звуковом экране, их роли и слава навсегда остались в эре немого кино.

С другой стороны, сейчас вновь в моде пленка, а редкие эстеты пересматривают немые картины. Возможно, нас в самом деле ждет ренессанс немого кино, так что это ни что иное, как предсказание?

ОТКРЫТЬ ОТКРЫТОЕ

Конечно, цель всех этих экспериментов – не получить забавного «дедушку» из прошлого. Логика такая. Сегодня мощные ИИ делают прогнозы о будущем, о развитии техники, науки и социума. Можно ли им верить?

А давайте соорудим «исторический ИИ», и пусть он сделает прогноз вперед, но в известное нам время. Например, попробует сделать открытие, уже открытое в реальном мире. Тут-то мы и поймем, на что в принципе способны электронные мозги.

Но задача пока не поддается. В 1930 году физики уже понимали принципы квантовой механики, давным-давно существовала и теория относительности, но к ядерным превращениям наука только-только подбиралась. Увы, Talkie для такой задачи оказался глуповат, признает Дэвид Дювенауд. Видимо, в следующий раз придется обучать ИИ непосредственно как ученого, например, как Поля Дирака или Энрико Ферми. Как ни бились, ничего этакого Talkie не открыл.

Зато машина довольно быстро разобралась, как работает программирование, и, кряхтя и проклиная «новомодные штучки», сумела написать простенькую программу.

ПУГАЮЩЕЕ ПРОРОЧЕСТВО

Однако, Talkie сумела удивить своих создателей.

Когда ее попросили предсказать развитие политических событий, модель уверенно заявила, что в 1936 году начнется «еще одна мировая война», ключевую роль в которой будут играть «летающие машины».

Да, в реальности Вторая мировая началась в 1939, но в 1936-м ее дыхание уже ощущалось куда как отчетливо: Германия милитаризовала Рейнскую область, оформила союз с Римом, а в Испании стартовала Гражданская война.

И тут можно сделать несколько предположений, как Talkie до такого додумалась. Вероятно, начиталась газет: в 1930 году нет-нет, да писали о том, что мир стоит на пороге мировой войны, и даже пытались угадать дату. С другой, Talkie могла отбросить все это как «досужие журналистские сплетни», но не отбросила, и в принципе попала в точку, с самолетами – в особенности.

А вот другое пророчество Talkie заставило ученых почесать затылки. Машина уверяла, что в 1999 «погаснет Солнце». Что же она имела в виду?

Дело в том, что в то время ученые не знали, за счет чего светит Солнце. Преобладала мысль, что Солнце сжимается, высвобождая энергию гравитации, и только. О термоядерном синтезе не имели понятия. Но оказывалось, что возраст Солнца каких-то 10 тысяч лет. Вероятно, вычитав из Библии, что мир существует несколько тысячелетий, и сопоставив это с современными ему оценками жизненного цикла Солнца, ИИ выбрал некую круглую дату в отдаленном будущем, и без колебаний запланировал на нее конец света. Что в принципе говорит об умении соотносить сведения и мыслить почти-по человечески!

Ученые не собираются останавливаться на достигнутом: они хотят сделать «цифрового Эйнштейна» и добиться, чтобы он самостоятельно «открыл» теорию относительности.