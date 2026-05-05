Макрон и Мерц выдвинули ультиматум Ирану

В мире
Дата публикации: 05.05.2026
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего выступления в Ереване перешел к предельно строгой риторике, охарактеризовав действия Ирана в Персидском заливе как прямую дорогу к большой войне.

Французский лидер подчеркнул, что любые атаки на торговые суда, танкеры или третьи страны являются фатальной ошибкой Тегерана. Как сообщило руководство Франции, у иранского режима осталась "единственная возможная опция" - незамедлительно обеспечить полную свободу судоходства в стратегически важном Ормузском проливе.

Париж требует от иранских властей прекратить любые ограничения, убрать незаконно введенные транзитные сборы и гарантировать беспрепятственный проход для всех типов судов. Эммануэль Макрон отдельно акцентировал внимание на недопустимости ударов по объектам в Объединенных Арабских Эмиратах, заявив, что Франция не позволит превратить ближневосточный регион в зону хаоса. Позиция Парижа в этом вопросе стала одной из самых жестких за последнее время.

Тон официального Берлина оказался не менее решительным. Канцлер Германии Фридрих Мерц открыто заявил о готовности к военному вмешательству для защиты международных интересов. По его словам, если блокировка пролива не будет прекращена, Германия задействует свои силы для обеспечения безопасности мировых морских путей. Мерц особо отметил, что Иран не имеет права держать весь мир в заложниках, манипулируя свободой навигации и ценами на энергетические ресурсы.

Несмотря на наличие публичных разногласий между Фридрихом Мерцем и президентом США Дональдом Трампом относительно общей стратегии действий на Ближнем Востоке, в вопросе прямого военного давления на Тегеран позиции ведущих европейских стран и Вашингтона начали синхронизироваться. Таким образом, европейские лидеры дали понять, что дальнейшая эскалация со стороны Ирана встретит консолидированный ответ мирового сообщества.

#Иран #ближний восток #Франция #безопасность #Фридрих Мерц #Германия #политика
