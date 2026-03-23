С наступлением весны пыльца цветущих растений становится основной причиной аллергических реакций. Хотя сама по себе пыльца не представляет опасности, у некоторых людей иммунная система ошибочно начинает «атаковать» её частицы, что приводит к воспалению и таким симптомам, как насморк, слезотечение и другие проявления аллергии.

Как отмечает врач-гигиенист Елена ОДАРИЧ, при появлении симптомов не следует заниматься самолечением. Важно обратиться к врачу-аллергологу. В период цветения рекомендуется:

соблюдать гипоаллергенную диету: исключить из рациона продукты, способные вызвать или усугубить аллергическую реакцию. В рационе должны преобладать легкие блюда (фрукты, овощи), а также витамины B и C. Следует избегать шоколада, какао, орехов, кофе, меда и яиц;



если известен аллерген, рекомендуется пройти специфическую иммунотерапию, которая проводится регулярно осенью, когда цветение уже завершилось;



за 2-3 недели до начала цветения начните прием антигистаминных препаратов, чтобы они «накопились» в организме и помогли легче справиться с аллергической реакцией;

оставайтесь дома в сухие ветреные дни, а при выходе на улицу используйте солнцезащитные очки и маску;

проветривайте помещение после дождя и проводите влажную уборку несколько раз в неделю. Не открывайте окна в сухую ветреную погоду. Сушите выстиранную одежду только в закрытом помещении;



можно приобрести увлажнитель воздуха, который поддерживает оптимальную влажность в диапазоне 40-60%. Он также способен удалить более 95% аллергенов из воздуха. Хорошо сбалансированная влажность не позволит пыли подниматься с поверхностей, что значительно снизит вероятность аллергических реакций;

соблюдайте правила личной гигиены: промывайте нос и глаза водой, принимайте душ и меняйте одежду после прогулок на улице. Не забывайте использовать спрей для носа и капли для глаз. Избегайте лекарств и косметики, содержащих экстракты растений, на которые у вас есть аллергия.