Звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания!" Наталья Андрейченко отпраздновала юбилей вдали от светской суеты. Вместо торжественного застолья актриса выбрала прогулку и танцы под открытым небом в Мексике.

Актриса Наталья Андрейченко променяла голливудские проекты и городскую жизнь на спокойное существование в мексиканской деревне. В своем блоге актриса поделилась кадрами празднования 70-летия.

Вместо пышного застолья именинница выбрала вечернюю прогулку с танцами прямо на улице. На опубликованном видео Наталья танцует под открытым небом вместе с местной жительницей.

«Молодая и красивая», «Спасибо, Наталья, за Мэри. Мое детство», «Это инициация лучшей в мире зрелости. Празднуем жизнь в любом ее проявлении», — отреагировали подписчики в комментариях.

Сейчас Андрейченко живёт спокойно и просто, больше времени уделяя себе и своему внутреннему состоянию. Похоже, такой образ жизни действительно делает её счастливой, пишет bb.lv.