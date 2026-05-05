Затяжной конфликт между Блейк Лайвли и Джастином Бальдони подошел к концу. Актеры поставили точку в этой скандальной истории за несколько недель до начала судебного разбирательства.

Daily Mail сообщает, что Блейк и Джастин заключили мировое соглашение. Издание приводит цитату из совместного заявления противоборствующих сторон: «Мы признаем, что этот процесс сопровождался трудностями, и согласны с тем, что опасения, высказанные госпожой Лайвли, заслуживают внимания. Мы по-прежнему твердо привержены идее создания рабочих мест, свободных от неправомерных действий и неконструктивной атмосферы».

Также в комментарии говорилось о том, что их совместный фильм «Все закончится на нас» остается «предметом гордости» для всех, кто над ним трудился. Сообщается, что в заявлении не содержатся извинения ни от Лайвли, ни от Бальдони.

Напомним, в 2024 году Блейк обвинила Бальдони в домогательствах на съемочной площадке и подала 13 гражданских исков против режиссера. Однако некоторое время назад суд отклонил 10 из них.

Таким образом, стороны решили закрыть конфликт без суда и лишнего шума, пишет bb.lv. Судя по формулировкам, каждый остался при своей позиции, но при этом готов оставить ситуацию в прошлом. Вероятно, это позволит им сосредоточиться на работе и не возвращаться к публичным разбирательствам.