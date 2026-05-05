Суду придётся заново рассмотреть дело о попытке выселения жильцов из подаренной квартиры

Наша Латвия
Дата публикации: 05.05.2026
LETA
Латгальскому апелляционному суду предстоит повторно рассмотреть иск владельца квартиры, который пытается выселить жильцов из полученной в дар квартиры и расторгнуть с ними договор аренды.

Как сообщили в Верховном суде (ВС), он отменил решение апелляционной инстанции, которым иск был отклонён, и направил дело на новое рассмотрение.

Из материалов дела следует, что арендатор заключила договор найма жилого помещения на определённый срок, при этом стороны договорились, что арендная плата взиматься не будет. В период действия договора собственница квартиры заключила договор дарения с истцом, передав ему квартиру, в которой проживала женщина.

Чтобы добиться выселения женщины и её дочери, истец обратился в суд, утверждая, что заключённый договор фактически является договором безвозмездного пользования и не обязателен для него, поскольку не был зарегистрирован в земельной книге.

Латгальский районный суд частично удовлетворил иск, однако Латгальский апелляционный суд его отклонил, признав договор аренды законным, действующим и обязательным для нового владельца квартиры.

Верховный суд, в свою очередь, считает, что апелляционный суд недостаточно глубоко проанализировал правовые отношения между сторонами, в том числе не дал должной оценки существенным условиям договора и реальной воле сторон. Вместо этого, вопреки нормам Гражданского закона о толковании договоров, он признал документ договором аренды, опираясь лишь на его название и подписи сторон.

ВС подчеркнул, что подписание договора свидетельствует о согласии сторон с изложенными в нём фактами, но не определяет его юридическую квалификацию.

Также, как указал Верховный суд, апелляционная инстанция сослалась на то, что основанием заключения договора была договорённость арендатора с бывшим супругом о предоставлении жилья, однако не объяснила, каким образом это повлияло на заключение договора с третьим лицом, с которым у ответчиков нет семейно-правовых отношений, и какова была истинная цель заключения договора и выбора его названия.

ВС отметил, что при новом рассмотрении дела суду предстоит оценить и довод арендатора о том, что истец знал о передаче квартиры в пользование ответчику, что может свидетельствовать о недобросовестных действиях с целью досрочного расторжения договора.

