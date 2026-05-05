Исследование открыло удивительные вещи относительно пенсий в Латвии

Наша Латвия
Дата публикации: 05.05.2026
Исследование DataPulse показало, какая пенсия в Европе на самом деле соответствует норме социального обеспечения. То есть, хватает ли получаемой средней пенсии на базовые потребности, или же пожилому человеку надо искать дополнительный доход?

Даже в Германии все плохо

Исследование показало, что только в четырех странах Европы пенсий, как правило, хватает на покрытие основных жизненных расходов.

Даже Германия входит в число стран, где пенсионных выплат зачастую не хватает для обеспечения базовых потребностей пожилых людей.

К концу 2024 года примерно 740 тысяч пенсионеров в Германии были вынуждены обратиться за основным социальным пособием по старости. Это число стало рекордным за все время ведения статистики. При этом почти каждый пятый немец старше 65 лет рискует оказаться за чертой бедности.

По данным немецких аналитиков, миллионы людей в стране живут на доход ниже минимально необходимого. К 2026 году чертой бедности для одинокого человека была установлена сумма около 1380 евро в месяц, что составляет примерно 60% от среднего дохода по стране. Но при этом средняя пенсия значительно отстает от этой суммы и иногда едва достигает 1100 евро.

В Латвии еще ничего

Относительно Латвии в исследовании сказано, что пенсии у нас на 14% меньше, чем надо денег на покрытие базовых расходов. Лучше ситуация только в Румынии, Чехии, Польше, Испании, Болгарии и Дании, где пенсии больше, чем базовые расходы.

В Литве нехватка денег для пенсионеров составляет 34%, в Эстонии - 17%.

Значит ли этом, что пенсионеры в Латвии живут едва ли не лучше всех в Европе? Нет, конечно. Авторы исследования этого не утверждают, ведь есть и другие параметра для измерения качества жизни. Тем не менее, цифры интересные

#Польша #Испания #Чехия #Латвия #Европа #Болгария #пенсии #Румыния #Германия
