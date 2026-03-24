Опасная ошибка при обрезке деревьев — не погубите растения 0 367

Дата публикации: 24.03.2026
Неправильное время и техника обрезки могут серьезно навредить деревьям — вплоть до потери урожая и гибели растений. Об этом рассказал агроном Н.Скуиньш.

По его словам, одна из самых распространенных ошибок — слишком ранняя обрезка. В этом случае деревья ослабевают, начинают болеть и хуже плодоносят. Однако и затягивать с процедурой не стоит: при поздней обрезке растение теряет большое количество сока, а влажные срезы становятся уязвимыми для инфекций. Оптимальным периодом специалист назвал конец февраля — начало марта.

Немало проблем возникает и из-за неправильных инструментов. Использование тупых пил и секаторов, а также попытки ломать ветки вручную повреждают дерево. Не менее важно и то, как именно выполняется срез: оставленные длинные пеньки или, наоборот, слишком близкое срезание к стволу считаются ошибкой. Правильным считается срез по кольцевому наплыву. Если он отсутствует, рекомендуется удалять ветку поэтапно — в три приема, чтобы избежать повреждения коры.

Отдельное внимание эксперт уделил обработке срезов. Часто их либо вовсе не закрывают, либо используют неподходящие средства. Для защиты лучше применять специальные пасты, например на основе ланолина. При этом небольшие раны — до 2 сантиметров — можно оставить без обработки.

Еще одна типичная ошибка — неправильный выбор веток для удаления. Новички нередко убирают здоровые части кроны, оставляя так называемые волчки, которые загущают дерево и не дают плодов. При этом игнорируются ветви с острым углом отхождения от ствола, хотя именно они чаще всего ломаются под тяжестью урожая и оставляют серьезные повреждения.

Эксперт также предупредил, что сильная обрезка ослабленных, больных или подмерзших деревьев может привести к их гибели.

