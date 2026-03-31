Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как горячий душ помогает ягодным кустам ранней весной? 0 127

Дата публикации: 31.03.2026
С наступлением ранней весны на кустах крыжовника, черной смородины, ежевики и малины в садах и огородах начинают появляться первые вредители.

 

Для борьбы с ними садоводы прибегают к методу горячего душа — обливанию кустов кипятком. Эта процедура эффективно уничтожает спящих вредителей, а также помогает избавиться от спор мучнистой росы и других грибковых заболеваний.

Однако важно знать, как правильно проводить эту процедуру.

Как правильно выполнить горячий душ?

Например, чтобы защитить крыжовник от паразитов, необходимо ошпарить весь куст кипятком. Лучше всего проводить эту процедуру в период вегетативного покоя. Температура воды для обработки ягодных кустарников не должна превышать +80 градусов для крыжовника и смородины, а для малины достаточно +55…60 градусов.

В кипящую воду рекомендуется добавить медный купорос, марганцовку и каустическую соду в нужных пропорциях. Кипяток лучше всего пропускать через лейку с мелким ситечком, а затем распылять на ветви ягодного куста с помощью распылителя.

Кроме того, в это время обязательно нужно увлажнить почву под каждым обрабатываемым кустом.

Важно постоянно контролировать температуру воды, так как при слишком низких значениях эффект может отсутствовать, а при слишком высоких — есть риск обжечь растение.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео