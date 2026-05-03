Нет, это неуместно. По мнению психолога и арт-терапевта Яны ГРЫШЕЛЬ, посторонние не должны делать замечания чужим детям. Однако можно вежливо попросить ребенка о чем-то, например: «Не бросай мяч так сильно» или «Пожалуйста, будь осторожен с построенным замком».

Совсем другое дело, если рядом нет родителей, а поведение ребенка может угрожать его жизни или здоровью — в таком случае вмешательство необходимо.

Если вашему ребенку сделали замечание в вашем присутствии, эксперт рекомендует ответить спокойно: «Спасибо за ваше мнение, но воспитание ребенка — это задача родителей и моя ответственность!».