Список полезных свойств этого скромного растения, встречающегося повсюду, настолько обширен, что его трудно перечислить. Сердце, печень и кишечник — это лишь некоторые из органов, которым может помочь настой из цветков, листьев и корней одуванчиков.

Лечебные свойства одуванчиков известны с древних времен. В те эпохи, когда люди еще не задумывались о медикаментах, это неприхотливое растение помогало справляться с множеством заболеваний. Одуванчики использовали для лечения болезней сердца, желудка, печени и суставов. В прошлом знахарки готовили настой из желтых цветков, листьев и корней для снятия отеков.

С помощью одуванчиков укрепляли волосы, омолаживали кожу и избавлялись от возрастных пятен на лице. Ученые, занимающиеся исследованием одуванчиков, считают их одними из самых ценных лекарственных растений.

Полезные свойства одуванчиков

Это неприхотливое полевое растение из семейства астровых можно встретить повсюду. Одуванчики растут на газонах, в лугах, полях и лесах.

«Природный лекарь» помогает в самых неожиданных ситуациях. Например, при укусе пчелы — такие случаи довольно распространены летом. В таких ситуациях эксперты рекомендуют использовать млечный сок. Небольшое количество этого сока, нанесенное на место укуса, быстро избавит от боли.

Специалисты из pronews.gr утверждают, что в народной медицине существует как минимум 15 способов применения одуванчиков, способствующих укреплению здоровья. К ним относятся:

анемия;

ослабленный иммунитет;

высокий уровень «плохого» холестерина;

сахарный диабет;

ожирение;

заболевания печени;

отеки;

подагра, ревматизм;

камни в почках;

депрессия;

целлюлит и многое другое.

Исследования показали, что настои из цветков, листьев и корней одуванчика могут улучшать работу кишечника, а также облегчать боли в желудке при язве и гастрите. Сок одуванчика очищает лимфу и используется как вспомогательное средство при раке, заболеваниях сердца и поджелудочной железы.

Листья и цветы одуванчика богаты витаминами A, C, B2, E, а также содержат холин, железо, кальций, магний, марганец и фосфор.

Ученые отмечают, что одуванчики могут быть полезны в качестве мочегонного, потогонного, слабительного и противовоспалительного средства. В официальной медицине многих стран одуванчики применяются в виде настоев, отваров или сухого порошка. Они также входят в состав мазей и эмульсий.

Применение одуванчиков

Это растение, которое на Востоке называют «эликсиром жизни», считается полезным от корней до цветков — оно полностью съедобно. Из цветков готовят варенье, из листьев — зеленый суп и салаты. Из корней делают целебный напиток, который восточные лекари называют чаем.

Чтобы убрать горечь, перед использованием одуванчики вымачивают в соленой воде в течение 30-40 минут.

Цветочные почки можно мариновать и добавлять в салаты, винегреты, а также в мясные и рыбные блюда. Из жареных корней готовят заменитель кофе. Вино из одуванчиков, ставшее известным благодаря повести Рэя Брэдбери, также изготавливают.

Для приготовления целебного настоя потребуется одна чайная ложка мелко порубленного корня. Сырье заливают 200 мл воды, доводят до кипения и оставляют на слабом огне на 3-5 минут. После выключения огня емкость накрывают полотенцем. Через полчаса настой будет готов к употреблению.

Противопоказаниями к применению одуванчиков являются индивидуальная непереносимость и склонность к диарее. У некоторых людей свежие стебли могут вызвать отравление.