Уровень бедности в Литве продолжает расти, особенно в отдаленных и приграничных районах, где в отдельных муниципалитетах каждый третий житель оказался за чертой бедности.

Об этом свидетельствуют данные Министерства социального обеспечения и труда, сообщает LRT.

По официальным данным, почти 700 тысяч жителей Литвы находятся в зоне риска бедности, причем уровень бедности в сельской местности почти вдвое превышает городской.

Как свидетельствуют данные, худшая ситуация наблюдается в Акменском районе вблизи границы с Латвией, где местные жители все чаще обращаются за помощью к благотворительным организациям.

Волонтеры "Maisto Bankas" сообщают о росте очередей за продуктовыми наборами, которые раздают раз в несколько месяцев.

По словам представителей организации, среди получателей помощи преобладают пожилые люди, однако растет и количество молодых семей, которые не могут обеспечить базовые потребности.

В местных властях объясняют ухудшение ситуации высоким уровнем безработицы, старением населения и низкими пенсиями.