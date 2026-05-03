Почти 700 тысяч литовцев находятся в зоне риска бедности 3 380

Дата публикации: 03.05.2026
Уровень бедности в Литве продолжает расти, особенно в отдаленных и приграничных районах, где в отдельных муниципалитетах каждый третий житель оказался за чертой бедности.

Об этом свидетельствуют данные Министерства социального обеспечения и труда, сообщает LRT.

По официальным данным, почти 700 тысяч жителей Литвы находятся в зоне риска бедности, причем уровень бедности в сельской местности почти вдвое превышает городской.

Как свидетельствуют данные, худшая ситуация наблюдается в Акменском районе вблизи границы с Латвией, где местные жители все чаще обращаются за помощью к благотворительным организациям.

Волонтеры "Maisto Bankas" сообщают о росте очередей за продуктовыми наборами, которые раздают раз в несколько месяцев.

По словам представителей организации, среди получателей помощи преобладают пожилые люди, однако растет и количество молодых семей, которые не могут обеспечить базовые потребности.

В местных властях объясняют ухудшение ситуации высоким уровнем безработицы, старением населения и низкими пенсиями.

#Литва #благотворительность #безработица #социальная помощь #пенсии #бедность
