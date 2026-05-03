У 14-летней кошки, поступившей в Университетскую ветеринарную клинику в Италии, был зафиксирован первый клинический случай септицемии, вызванный палочкой псевдотуберкулеза Yersinia pseudotuberculosis. Об этом сообщает испанский ветеринарный портал Animal’s Health, ссылаясь на публикацию в журнале Frontiers.

Первое заражение кошек возбудителем псевдотуберкулеза было зарегистрировано в 1967 году в Великобритании. С тех пор описано лишь несколько случаев инфекции, и ни один из них не сопровождался обнаружением патогена в образцах крови, отмечает издание.

Кошка была направлена в клинику в Италии с подозрением на воспалительное или инфекционное осложнение, связанное с сахарным диабетом. В процессе обследования в ее крови была выявлена Y. pseudotuberculosis, а анализы подтвердили наличие сепсиса. Животное удалось вылечить и вернуть владельцам, однако авторы исследования выражают обеспокоенность по поводу выявленного заболевания. Они подчеркивают, что существует риск контакта домашней кошки с потенциальными природными резервуарами инфекции, такими как птицы и грызуны.

«Этот путь передачи следует учитывать из-за зоонозного потенциала бактерий», – отметили ветеринары. Они также подчеркнули необходимость мониторинга кошек, имеющих доступ на улицу и возможность проявлять охотничье поведение, поскольку это поможет выявить и оценить риски заражения опасным зоонозным патогеном.