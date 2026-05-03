По словам специалиста, для таких заготовок часто используется мясо с истекшим сроком годности, а маринад может содержать консерванты и красители, которые улучшают внешний вид продукта.

Эксперт также советует выбирать постные сорта мяса, поскольку большинство опасных для здоровья веществ выделяется именно при жарке шашлыка из жирных сортов.

«Отличными вариантами станут куриное филе, индейка, говядина, постная свинина, а также баранина, если с нее удален жир», — добавила специалист.