Две трети американцев разочарованы политикой Трампа на фоне войны в Иране и роста цен на топливо. Из-за низкого рейтинга президента республиканцы могут потерять большинство в Конгрессе, пишет WP.

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до самого низкого уровня за два срока нахождения у власти: его политикой недовольны 62% американцев и лишь 37% поддерживают его действия, свидетельствуют данные совместного опроса газеты The Washington Post (WP), телеканала ABC News и социологического института Ipsos. Результаты исследования были опубликованы в воскресенье, 3 мая.

Рейтинг одобрения Трампа по экономическим вопросам, которые имели решающее значение для его возвращения в Белый дом в 2024 году, падает на фоне войны в Иране, роста цен на топливо и ускоряющейся инфляции. Как следует из опроса, больше всего - 76% респондентов - недовольны подорожанием жизни в США из-за решений Трампа. 72% разочарованы его политикой в отношении инфляции, еще 66% - не одобряют войну с Ираном.

Больше всего респонденты поддерживают миграционную политику действующей администрации США на границе с Мексикой, но и тут негативная оценка остается преобладающей (45% одобрения и 54% неодобрения). Его рейтинги по общему управлению иммиграцией несколько хуже: 40% одобрения и 59% неодобрения.

Рейтинг Трампа падает у независимых избирателей

Среди республиканцев поддержка Трампа остается стабильной на уровне 85%, однако его рейтинг среди так называемых независимых избирателей, склоняющихся к Республиканской партии, достиг нового минимума в 56%, отмечает WP. В целом поддержка Трампа среди независимых избирателей - с учетом тех, кто склоняется к демократам, - составляет 25%, свидетельствуют данные опроса.

Из-за низких рейтингов Трампа республиканцы могут потерять большинство в Конгрессе Низкие рейтинги одобрения президента за несколько месяцев до промежуточных выборов в Конгресс США ставят под серьезную угрозу сохранение республиканского большинства в Палате представителей, а также угрожают их большинству в Сенате, пишет WP.

Как отмечает газета, сторонники Демократической партии теперь гораздо более мотивированы голосовать. Согласно опросу, зарегистрированные избиратели отдают предпочтение демократам, которые опережают республиканцев на пять процентных пунктов.