Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

10 миллионов солнечных панелей в Сахаре могут изменить климат пустыни 0 253

Техно
Дата публикации: 03.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: 10 миллионов солнечных панелей в Сахаре могут изменить климат пустыни

Размещение около 10 миллионов солнечных панелей в пустыне Сахара может привести к заметным изменениям местного климата, включая образование дождевых облаков и увеличение осадков. К такому выводу пришли ученые, смоделировавшие влияние масштабных солнечных электростанций на одну из самых засушливых зон планеты, сообщает ecoportal.net.

Исследователи отмечают, что Сахара считается идеальным регионом для развития солнечной энергетики из-за большого количества солнечных дней. Однако пустынная экосистема отличается климатической стабильностью и чувствительностью к любым изменениям.

Ключевым фактором ученые называют различие в отражении солнечного света. Светлый песок отражает значительную часть солнечной энергии обратно в атмосферу, тогда как темные панели, напротив, активно поглощают тепло. При размещении миллионов панелей эффект становится масштабным: нагретая поверхность усиливает температурный контраст и приводит к более быстрому подъему горячего воздуха.

По данным модели, вместе с воздухом вверх поднимается и содержащаяся в атмосфере влага. Хотя ее количество в пустыне невелико, при резком подъеме и охлаждении на высоте влага начинает конденсироваться, что способствует формированию плотных облаков и потенциальных осадков.

Ученые подчеркивают: солнечные панели не создают влагу, но меняют механизмы ее перемещения в атмосфере, что может быть достаточно для появления дождевых явлений.

Кроме того, возможное увеличение осадков может привести к росту растительности, что способно усилить изменения через так называемую "петлю обратной связи", дополнительно влияя на теплообмен и влажность.

Авторы исследования отмечают, что солнечная энергетика остается экологически важным направлением, однако даже "чистые" технологии при внедрении в огромных масштабах могут заметно воздействовать на природные процессы и климат.

Читайте нас также:
#климат #экология #технологии #солнечные панели #исследования #энергия #пустыня
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: США начнут выводить застрявшие суда из Ормузского пролива
В мире
Изображение к статье: Даже небольшой отёк может быть опасным: когда стоит заподозрить тромб
Люблю!
Изображение к статье: Лет да ста расти нам без старости! Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: В Риге широкой культурной программой отметят годовщину восстановления независимости Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Мертвый сезон: как в Латвии получить отпуск летом, а не в ноябре Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Почти 700 тысяч литовцев находятся в зоне риска бедности
В мире
3
Изображение к статье: США начнут выводить застрявшие суда из Ормузского пролива
В мире
Изображение к статье: Даже небольшой отёк может быть опасным: когда стоит заподозрить тромб
Люблю!
Изображение к статье: Лет да ста расти нам без старости! Эксклюзив!
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео