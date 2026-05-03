Размещение около 10 миллионов солнечных панелей в пустыне Сахара может привести к заметным изменениям местного климата, включая образование дождевых облаков и увеличение осадков. К такому выводу пришли ученые, смоделировавшие влияние масштабных солнечных электростанций на одну из самых засушливых зон планеты, сообщает ecoportal.net.

Исследователи отмечают, что Сахара считается идеальным регионом для развития солнечной энергетики из-за большого количества солнечных дней. Однако пустынная экосистема отличается климатической стабильностью и чувствительностью к любым изменениям.

Ключевым фактором ученые называют различие в отражении солнечного света. Светлый песок отражает значительную часть солнечной энергии обратно в атмосферу, тогда как темные панели, напротив, активно поглощают тепло. При размещении миллионов панелей эффект становится масштабным: нагретая поверхность усиливает температурный контраст и приводит к более быстрому подъему горячего воздуха.

По данным модели, вместе с воздухом вверх поднимается и содержащаяся в атмосфере влага. Хотя ее количество в пустыне невелико, при резком подъеме и охлаждении на высоте влага начинает конденсироваться, что способствует формированию плотных облаков и потенциальных осадков.

Ученые подчеркивают: солнечные панели не создают влагу, но меняют механизмы ее перемещения в атмосфере, что может быть достаточно для появления дождевых явлений.

Кроме того, возможное увеличение осадков может привести к росту растительности, что способно усилить изменения через так называемую "петлю обратной связи", дополнительно влияя на теплообмен и влажность.

Авторы исследования отмечают, что солнечная энергетика остается экологически важным направлением, однако даже "чистые" технологии при внедрении в огромных масштабах могут заметно воздействовать на природные процессы и климат.