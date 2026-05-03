В виде прототипа машина была представлена ещё осенью 2017 года, но она превратилась в «долгострой», уступающий по затягиванию сроков только второму поколению Roadster.

Предполагалось, что серийный выпуск Tesla Semi будет начат в 2019 году, но постепенно сроки смещались, и только в конце 2022 года компания передала несколько грузовиков логистическому подразделению PepsiCo для опытной эксплуатации. С тех пор мелкосерийная сборка Semi продолжалась на экспериментальной линии в Неваде, но по соседству возводилось полноценное предприятие для массового производства Tesla Semi.

First Semi off high volume line pic.twitter.com/fI1AdQrJFH — Tesla Semi (@tesla_semi) April 29, 2026

К февралю этого года компанией Tesla были утверждены характеристики и комплектации серийных машин. Способная проезжать с грузом 37 тонн до 520 км без подзарядки стандартная версия предлагается клиентам за $260 000, вариант с запасом хода 800 км стоит $290 000.

Для американского рынка это самые низкие цены на электрические магистральные тягачи такого класса. Обе версии имеют мощность 1072 л.с. и поддерживают скоростную зарядку от терминала мощностью 1,2 МВт, позволяя восстановить до 60 % запаса хода примерно за 30 минут.

Новое предприятие в Неваде, где начинается серийная сборка Tesla Semi, рассчитано на 50 000 машин в год. Наращивать объём производства компания будет постепенно. Ожидается, что в текущем году будет собрано от 5000 до 15 000 экземпляров. Преимуществом данной площадки является близость к месту производства тяговых аккумуляторов.