Кинолог объяснил, могут ли собаки страдать от аллергии на цветение 0 28

Дата публикации: 03.05.2026
Изображение к статье: Кинолог объяснил, могут ли собаки страдать от аллергии на цветение

Некоторые собаки, как и люди, испытывают дискомфорт во время цветения. Важно, чтобы владельцы оказывали помощь своим питомцам-аллергикам в этот период, чтобы облегчить симптомы заболевания.

 

Кинолог Владимир Голубев отметил, что не всегда легко определить, страдает ли питомец от аллергии.

Причины аллергии

По словам эксперта, у собак аллергия может возникать на цветение различных деревьев, таких как ольха, береза и лещина. В конце мая начинают цвести дуб и ясень. Также аллергическую реакцию могут вызывать злаковые травы, например, тимофеевка и райграс. Некоторые собаки чувствительны к цветению одуванчиков. Для установления точной причины аллергии рекомендуется обратиться к ветеринару.

«Существует мнение, что тополиный пух вызывает аллергию, но это не совсем так. Хлопья пуха достаточно крупные, чтобы не всегда попадать на слизистые оболочки собаки, и не всегда они являются аллергеном. Если пух попадает в нос, он может вызвать зуд или чихание», – подчеркивает специалист.

Однако если пух собрал на себе пыльцу других растений, вызывающих аллергию, у собаки может возникнуть аллергическая реакция. Некоторые собаки также подвержены аллергии на цветочную пыльцу (например, амброзия, липа), бытовую пыль, укусы пчел, клещей и блох, а также на ароматические вещества и бытовую химию. В сухую и теплую погоду собаки могут чувствовать себя хуже, так как деревья выделяют больше пыльцы, чем в прохладную и дождливую.

Диагностика аллергии у собак

При аллергии на цветение страдают верхние дыхательные пути. У собаки могут наблюдаться частое чихание, отек и зуд век и носа, а также слезотечение. Обычно аллергия проявляется ежегодно, и симптомы могут усиливаться, отмечает кинолог.

Для уточнения диагноза ветеринар назначит общие обследования, чтобы исключить другие заболевания: для анализа у питомца возьмут кровь, мочу и соскобы с кожи.

«Определить конкретный аллерген бывает достаточно сложно, и это не всегда удается. Сначала исключают пищевую аллергию и наличие паразитов. Если аллергия непищевая, то важна внимательность владельца собаки. Именно он может помочь понять, в какой момент у собаки появляются симптомы и что на это влияет. Аллергологические пробы у собак проводятся редко, так как они не всегда эффективны», – поясняет специалист.

При аллергии обычно назначают антигистаминные препараты. Для лечения кожных воспалений могут быть прописаны крем или мазь.

