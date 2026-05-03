Восемь лет лишения свободы, затем ещё четыре года под надзором пробации и запрет на проведение любых занятий с несовершеннолетними в течение трёх лет — такой приговор вынесла Коллегия по уголовным делам Рижского окружного суда бывшему тренеру по скалолазанию Рижского детско-юношеского центра «Daugmale».

Приговор не подлежит обжалованию и вступил в силу, сообщает ЛТВ.

Пострадавшая девушка несколько лет успешно тренировалась у этого тренера по скалолазанию как в «Daugmale», так и в частном зале. Эпизоды сексуального насилия, за которые он был осуждён, произошли за пределами Латвии — на тренировочном сборе и соревнованиях. В тот момент воспитаннице было 16 лет. Тренер считался авторитетом в этом виде спорта.

Что делать, чтобы в будущем предотвратить подобные случаи? В Рижском управлении, отвечающем за спорт и неформальное образование, сообщили, что всем учреждениям, включая центр «Daugmale», выданы образцы для улучшения внутренних правил.

«Во всех местах, где проходят занятия “Daugmale”, размещена информация о доверенном лице — школьном социальном педагоге, указаны электронная почта и телефон. Также размещены бесплатные телефоны, куда можно обратиться. Надеюсь, эти меры дадут результат», — сказала руководитель Управления спорта и молодёжи Рижской думы Дина Виксна.

В Латвии добровольные сексуальные отношения допустимы с 16 лет. Однако неоднократно возникали случаи, когда этим пользовались люди, находящиеся в позиции власти по отношению к подросткам. Поэтому в Сейме готовят поправки к закону о защите прав ребёнка, которые в таких случаях поднимут возраст согласия до 18 лет.