Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвийского тренера отправили в тюрьму на восемь лет – за сексуальное насилие над воспитанницей 1 999

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвийского тренера отправили в тюрьму на восемь лет – за сексуальное насилие над воспитанницей

Восемь лет лишения свободы, затем ещё четыре года под надзором пробации и запрет на проведение любых занятий с несовершеннолетними в течение трёх лет — такой приговор вынесла Коллегия по уголовным делам Рижского окружного суда бывшему тренеру по скалолазанию Рижского детско-юношеского центра «Daugmale».

Приговор не подлежит обжалованию и вступил в силу, сообщает ЛТВ.

Пострадавшая девушка несколько лет успешно тренировалась у этого тренера по скалолазанию как в «Daugmale», так и в частном зале. Эпизоды сексуального насилия, за которые он был осуждён, произошли за пределами Латвии — на тренировочном сборе и соревнованиях. В тот момент воспитаннице было 16 лет. Тренер считался авторитетом в этом виде спорта.

Что делать, чтобы в будущем предотвратить подобные случаи? В Рижском управлении, отвечающем за спорт и неформальное образование, сообщили, что всем учреждениям, включая центр «Daugmale», выданы образцы для улучшения внутренних правил.

«Во всех местах, где проходят занятия “Daugmale”, размещена информация о доверенном лице — школьном социальном педагоге, указаны электронная почта и телефон. Также размещены бесплатные телефоны, куда можно обратиться. Надеюсь, эти меры дадут результат», — сказала руководитель Управления спорта и молодёжи Рижской думы Дина Виксна.

В Латвии добровольные сексуальные отношения допустимы с 16 лет. Однако неоднократно возникали случаи, когда этим пользовались люди, находящиеся в позиции власти по отношению к подросткам. Поэтому в Сейме готовят поправки к закону о защите прав ребёнка, которые в таких случаях поднимут возраст согласия до 18 лет.

Читайте нас также:
#образование #Латвия #спорт #молодежь #профилактика #судебный процесс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Даже небольшой отёк может быть опасным: когда стоит заподозрить тромб
Люблю!
Изображение к статье: Лет да ста расти нам без старости! Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: В Риге широкой культурной программой отметят годовщину восстановления независимости Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Мертвый сезон: как в Латвии получить отпуск летом, а не в ноябре Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Почти 700 тысяч литовцев находятся в зоне риска бедности
В мире
3
Изображение к статье: 10 миллионов солнечных панелей в Сахаре могут изменить климат пустыни
Техно
Изображение к статье: Даже небольшой отёк может быть опасным: когда стоит заподозрить тромб
Люблю!
Изображение к статье: Лет да ста расти нам без старости! Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: В Риге широкой культурной программой отметят годовщину восстановления независимости Латвии
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео