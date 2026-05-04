Ученые в некоторых странах утверждают, что занятия садоводством могут помочь тем, кто страдает от депрессии...

Садоводство, как и пешие прогулки или игра в гольф, способствует борьбе с депрессией, согласно выводам исследования, проведенного учеными из Университета Англии Раскина. Научная статья с этими результатами была опубликована в журнале Neuroscience and Biobehavioural Reviews. Исследователи установили связь между физической активностью и психическим здоровьем, проведя статистический анализ ряда научных работ, посвященных этой теме.

Во время физической активности вырабатываются эндорфины — химические вещества, способствующие улучшению настроения и снижению уровня стресса. При этом ученые подчеркнули, что активность должна быть умеренной, так как интенсивные упражнения могут, наоборот, привести к дополнительному стрессу. В качестве наиболее сбалансированных видов активности исследователи выделили дачные работы, игру в гольф и пешие прогулки.

Специалисты добавили, что согласно результатам исследования, такие виды деятельности уменьшают риск депрессии на 23%, тревожности — на 26%, а также психозов или шизофрении — на 27%.