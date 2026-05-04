Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Действительно ли работа на даче способствует борьбе с депрессией? 0 221

Дом и сад
Дата публикации: 04.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Действительно ли работа на даче способствует борьбе с депрессией?

Ученые в некоторых странах утверждают, что занятия садоводством могут помочь тем, кто страдает от депрессии...

 

Садоводство, как и пешие прогулки или игра в гольф, способствует борьбе с депрессией, согласно выводам исследования, проведенного учеными из Университета Англии Раскина. Научная статья с этими результатами была опубликована в журнале Neuroscience and Biobehavioural Reviews. Исследователи установили связь между физической активностью и психическим здоровьем, проведя статистический анализ ряда научных работ, посвященных этой теме.

Во время физической активности вырабатываются эндорфины — химические вещества, способствующие улучшению настроения и снижению уровня стресса. При этом ученые подчеркнули, что активность должна быть умеренной, так как интенсивные упражнения могут, наоборот, привести к дополнительному стрессу. В качестве наиболее сбалансированных видов активности исследователи выделили дачные работы, игру в гольф и пешие прогулки.

Специалисты добавили, что согласно результатам исследования, такие виды деятельности уменьшают риск депрессии на 23%, тревожности — на 26%, а также психозов или шизофрении — на 27%.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как Айнажи и Салацгрива потеряли миллиард евро
Бизнес
Изображение к статье: «Наше предложение изъять русский язык отклонили» Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Исследование открыло удивительные вещи относительно пенсий в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: «Молодая и красивая»: Наталья Андрейченко отметила 70-летие в мексиканской деревне
Люблю!
Изображение к статье: Конфликт завершён: Блейк Лайвли и Джастин Бальдони заключили мировое соглашение
Lifenews
Изображение к статье: Суду придётся заново рассмотреть дело о попытке выселения жильцов из подаренной квартиры
Наша Латвия
Изображение к статье: Как Айнажи и Салацгрива потеряли миллиард евро
Бизнес
Изображение к статье: «Наше предложение изъять русский язык отклонили» Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Исследование открыло удивительные вещи относительно пенсий в Латвии
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео