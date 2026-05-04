Как узнать, действительно ли они обеспечивают защиту от солнечного света? Могу ли я самостоятельно это выяснить?

Вы не сможете это сделать, если только у вас нет специализированного оптического оборудования, которое используется для измерения уровня защиты глаз от ультрафиолетового излучения. Такие устройства, как правило, имеются в крупных оптических магазинах, и за проверку, как правило, не взимается плата.

Как пояснили в одной из известных оптик, ни один вид маркировки не может гарантировать высокие характеристики солнечных очков. Поэтому рекомендуется приобретать очки только в специализированных магазинах, предварительно запросив сертификат на продукцию конкретного бренда.

Неэффективные солнцезащитные очки хуже блокируют ультрафиолетовое излучение, что может вызвать негативные последствия для здоровья глаз. Кроме того, стекла с низким качеством затемнения часто бывают мутными, что снижает остроту зрения на дальние расстояния.