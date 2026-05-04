Какой максимальной скорости следует придерживаться беременным при проезде «лежачего полицейского»? 0 113

Дата публикации: 04.05.2026
Существует мнение, что «лежачие полицейские» представляют опасность для беременных женщин…

 

Дорожные неровности могут представлять риск, если их преодолевать на скорости выше 41 км/ч. Такие выводы были сделаны учеными из Университета Британской Колумбии в Канаде и опубликованы в журнале Journal of Biomechanics. Исследователи создали теоретические биомеханические модели, опираясь на данные «краш-тестов» (тестирование техники на столкновение) и информацию о физических и физиологических характеристиках женщин в третьем триместре беременности.

Оказалось, что высокая скорость при проезде «лежачего полицейского» может привести к увеличению давления амниотической жидкости (околоплодных вод) на плод. Это может вызвать небольшие повреждения головного мозга и аномальное ускорение сердечного ритма у плода. У будущей матери такая тряска может спровоцировать сокращения и усиление активности матки. Исследование показало, что наиболее безопасной является скорость 25 км/ч, в то время как верхний предел составляет 41 км/ч.

ЗНАЛИ ЛИ ВЫ?

Выражение «лежачий (или спящий) полицейский» пришло в русский язык из США, где этот неофициальный термин появился в начале XX века. Искусственные неровности на дорогах начали создавать фермеры для защиты домашнего скота, который часто оказывался под колесами проезжающих автомобилей.

