Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Нарколог назвал алкоголь, который менее всего вредит печени 0 953

Дом и сад
Дата публикации: 05.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нарколог назвал алкоголь, который менее всего вредит печени

Психиатр-нарколог Руслан Исаев утверждает, что любой алкоголь, независимо от дозы, негативно сказывается на организме, особенно на печени.

 

«Если рассматривать различные виды крепких алкогольных напитков по степени их опасности, то ром можно считать наименее вредным. Он содержит цинк, калий и фосфор, что делает его воздействие на печень менее агрессивным», — отметил специалист.

Кроме того, эксперт выделил наиболее опасные алкогольные напитки. На первом месте находится коньяк, так как длительное хранение приводит к образованию большого количества вредных веществ. Водка же занимает среднюю позицию по уровню опасности.

Также следует учитывать скрытую угрозу от пива и коктейлей. Низкое содержание этанола в этих напитках не вызывает быстрого опьянения, что приводит к их чрезмерному потреблению и, как следствие, к еще большему вреду для организма.

Нарколог добавил, что продолжительное употребление алкоголя может привести к серьезным заболеваниям печени, таким как гепатит, фиброз и цирроз.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
3
0
0
1
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Единственная мысль была — вытащить ребенка отсюда». В Вентспилсе семья пережила жуткие моменты
ЧП и криминал
Изображение к статье: США заявили об окончании операции «Эпическая ярость»
В мире
Изображение к статье: Мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами
Бизнес
Изображение к статье: Что же нам с ними делать? Гражданам России и Беларуси в Латвии принадлежат почти три тысячи компаний Эксклюзив!
Бизнес
2
Изображение к статье: Дождь придёт во второй половине дня: к вечеру осадки накроют почти всю Латвию
Наша Латвия
Изображение к статье: Игры престолов нефтяных королей: чем закончится выход арабских шейхов из картеля ОПЕК
Бизнес
Изображение к статье: «Единственная мысль была — вытащить ребенка отсюда». В Вентспилсе семья пережила жуткие моменты
ЧП и криминал
Изображение к статье: США заявили об окончании операции «Эпическая ярость»
В мире
Изображение к статье: Мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео