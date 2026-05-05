Психиатр-нарколог Руслан Исаев утверждает, что любой алкоголь, независимо от дозы, негативно сказывается на организме, особенно на печени.

«Если рассматривать различные виды крепких алкогольных напитков по степени их опасности, то ром можно считать наименее вредным. Он содержит цинк, калий и фосфор, что делает его воздействие на печень менее агрессивным», — отметил специалист.

Кроме того, эксперт выделил наиболее опасные алкогольные напитки. На первом месте находится коньяк, так как длительное хранение приводит к образованию большого количества вредных веществ. Водка же занимает среднюю позицию по уровню опасности.

Также следует учитывать скрытую угрозу от пива и коктейлей. Низкое содержание этанола в этих напитках не вызывает быстрого опьянения, что приводит к их чрезмерному потреблению и, как следствие, к еще большему вреду для организма.

Нарколог добавил, что продолжительное употребление алкоголя может привести к серьезным заболеваниям печени, таким как гепатит, фиброз и цирроз.