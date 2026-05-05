Конец весны — это идеальное время для высадки ярких и привлекательных цветов в открытый грунт. Агроном Наталья Минина делится рекомендациями по выбору лучших из них.

1. Настурция

Это одно из самых популярных и неприхотливых декоративных растений. Оно привлекает внимание своими ярко-оранжевыми крупными цветками и большими округлыми листьями.

Оптимальный период для посадки — конец мая. Однако семена необходимо предварительно подготовить, чтобы обеспечить быстрые и равномерные всходы. Подготовка включает обработку горячей водой (40-45⁰С) в течение 15 минут, а затем замачивание семян на сутки в воде комнатной температуры.

При посеве семян следует учитывать, что растение образует длинные побеги, поэтому расстояние между ними должно составлять 20-30 см. Настурции не подходят для почв, богатых органикой (в этом случае образуется много листьев и побегов, но мало цветов), так и для бедных почв (растения мельчают и плохо цветут).

2. Бархатцы

Эти цветы прекрасно растут в любых условиях и не требуют особого ухода. Семена можно высевать в конце весны в открытый грунт, но лучше предварительно замочить их на сутки в воде — это ускорит прорастание.

Бархатцы будут хорошо цвести как на солнце, так и в полутени. Существует множество сортов, отличающихся окраской, размером соцветий и высотой растений. Они обладают достаточно сильным ароматом, который появляется за несколько дней до начала цветения.

3. Вискария

Существует множество сортов, различающихся по высоте и окраске цветков. Можно встретить голубую, розовую и лиловую вискарию. Это растение интересно тем, что у него отсутствует какой-либо аромат, что делает его подходящим для аллергиков. Вискария зацветает примерно через 30 дней после посева. Если посадить в последние дни весны, то уже в конце июня можно наслаждаться нежными цветами.

4. Космея

Это одно из самых неприхотливых в уходе растений. Существует множество сортов с цветами различных оттенков. Чем более плодородная почва, тем более пышным будет куст. При посеве следует учитывать, что растение очень хорошо разрастается.

5. Лен

Нежные небесно-голубые цветки этого растения порадуют вас даже в условиях недостаточно удобренной почвы. Особенно эффектно лен выглядит в групповых посадках. Он имеет длительный период цветения благодаря обильному ветвлению главного побега.

6. Годеция

Это эффектное растение с крупными махровыми или полумахровыми цветками, напоминающими азалию. Годеция плохо переносит пересадку, поэтому посев семенами в грунт является наилучшим способом её выращивания.

7. Алиссум

Пышные кустики этого растения образуют почти сплошной ковер на клумбах. Алиссум не требователен к почве, поливу и освещению, хотя лучше растет на солнечных участках. Однако всходы необходимо защищать от крестоцветной блошки, которая может полностью уничтожить посевы.

8. Лаватера

Это неприхотливое растение высотой около 100 см. Лаватера устойчива к болезням, вредителям и недостатку ухода. Крупный гофрированный венчик может быть различных оттенков: от белого до лилового. Обильно цветет, начиная со второй половины июля.

9. Немофила

Эти удивительно красивые цветы особенно эффектны в чистых посадках на больших территориях. За нежные голубые цветы её называют «американской незабудкой». Немофила относится к почвопокровным растениям, имеет ярко-зеленые перисто-лопастные листья и достаточно крупные пятичленные цветы (2-4 см в диаметре). Известно более 10 видов немофилы, отличающихся окраской цветка и высотой растений.

При посеве в мае цветение начинается в июле и продолжается до конца сентября. Однако следует учитывать способность кустов к разрастанию, поэтому расстояние между всходами должно составлять 20-25 см.

10. Немезия

Это однолетнее низкорослое растение высотой до 25 см. Оно плохо переносит пересадку, поэтому лучше высевать в открытый грунт в середине или конце мая. Немезия быстро всходит и дружно зацветает. Она неприхотлива к условиям выращивания, но плохо растет на известковых почвах.