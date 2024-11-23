Гастроэнтеролог перечислила самые полезные сорта рыбы: включите их в свой рацион

Медики рекомендуют включать рыбные блюда в меню по крайней мере дважды в 7 дней. Это позволит сделать рацион более разнообразным и получить питательные вещества.

Какую рыбу стоит есть чаще?

Врач заметила, что все виды рыбы полезны, однако есть представляющие особую ценность. К примеру, лосось богат омега-3. Больше данных жирных кислот лишь в печени трески, но она высококалорийна. Ценны также форель, сардина, сельдь, скумбрия.

Медик добавила, что в меню надо добавить и треску. В этой низкокалорийной рыбе содержатся белок, витамины и минералы (йод, селен).

Какие сорта стоит есть реже?

Врач еще упомянула сорта рыбы, которые нужно есть реже ввиду большого количества ртути, способной накапливаться в организме и поражать нервную систему. Особенно много ртути в меч-рыбе, макрели и тунце, подытожила эксперт.