Почему именно этот возраст называют самым счастливым

Дата публикации: 02.05.2026
Согласно опросу, о котором пишет Daily Mail, именно 47 лет многие считают возрастом, когда тело и разум достигают гармонии. Участники исследования отмечают: к этому моменту приходит уверенность, жизненный опыт и при этом сохраняется хорошая физическая форма.

Почему именно 47 лет?

Как пишет Daily Mail, лучший возраст, когда тело и разум находятся в гармонии – 47 лет. К такому выводу пришли организаторы исследования, в котором приняли участие 2000 британцев. Эксперты объясняют это тем, что в 47 лет у человека уже есть достаточный жизненный опыт, но он все еще сохраняет высокую физическую активность. Участники опроса отметили, что чувствуют себя более уверенными и выносливыми, чем в 20 или 30 лет.

Новое отношение к собственному телу

Руководитель клинического образования Миранда Паскуччи отмечает, что после сорока лет отношение к здоровью становится более глубоким. Люди начинают осознавать, что самочувствие важнее внешнего вида. Около 47% опрошенных подтвердили, что стали здоровее, так как научились лучше понимать потребности своего организма и вовремя реагировать на его сигналы.

Вместо вечеринок – здоровый сон, качественная еда и принятие себя

Исследование показало интересную тенденцию изменения стиля жизни:

  • 32% опрошенных начали покупать более качественные и полезные продукты.

  • 28% почти полностью отказались от алкоголя и ночных вечеринок в пользу качественного отдыха.

  • 35% заявили, что перестали беспокоиться о мнении окружающих, что значительно снизило уровень стресса.

Дети и внуки придают сил

Важным фактором «вечной молодости» оказалась социальная роль. 26% респондентов признались, что оставаться в тонусе им помогает общение с молодым поколением – детьми и внуками. Это дает мотивацию к движению и наполняет жизнь новыми смыслами, превращая 40-летие не в завершение активного этапа, а в начало «второго дыхания».

Старость откладывается

Интересно, что вместе с ощущением счастья сдвигаются и границы старости. Опрос Seven Seas показал, что современное общество считает человека «старым» только после 69 лет. По словам эксперта Донны Бартоли, хотя мы все дольше остаемся молодыми в душе, это становится возможным только благодаря систематической заботе о себе, которую не стоит откладывать на потом.

Период после 40 лет всё чаще воспринимается как время осознанности и внутренней устойчивости. По нашему мнению, люди начинают больше заботиться о здоровье, пересматривают образ жизни и меньше зависят от чужого мнения. В сочетании с активной социальной ролью это создаёт ощущение «второго дыхания» и сдвигает границы старости, делая зрелый возраст одним из самых комфортных этапов жизни.

Светлана Зубова
